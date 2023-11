https://fr.sputniknews.africa/20231116/ce-pays-africain-pourrait-fermer-lambassade-disrael-sur-son-sol-1063599437.html

Ce pays africain pourrait fermer l’ambassade d’Israël sur son sol

Ce pays africain pourrait fermer l'ambassade d'Israël sur son sol

Après un mois de frappes de Tsahal sur la bande de Gaza, le Congrès national africain (ANC), parti au pouvoir en Afrique du Sud, se dit favorable à l'idée de... 16.11.2023

La demande parlementaire de fermer l'ambassade d'Israël en Afrique du Sud sera soutenue par le Congrès national africain (ANC), a déclaré ce parti au pouvoir dans un communiqué.Ce 16 novembre, Julius Malema, chef du parti d'opposition Economic Freedom Fighters (EFF) s’est aussi prononcé à ce sujet lors des débats au parlement. Une vidéo de son intervention a été partagée sur la page d’EFF sur le réseau social X.Le 9 novembre, le secrétaire général de l’ANC Fikile Mbalula avait déjà appelé à expulser l’ambassadeur israélien, qualifiant l’opération de Tsahal dans la bande de Gaza de "génocide". Il avait avancé cette idée trois jours après la décision de Pretoria de rappeler ses diplomates en poste à Tel Aviv pour consultations.Le 23 octobre, une manifestation avait réuni des centaines de personnes devant la mission diplomatique d'Israël à Pretoria. Les organisateurs du rassemblement -le parti des Combattants pour la liberté économique- avaient condamné l'escalade dans la bande de Gaza et appelé les autorités sud-africaines à fermer l'ambassade d’Israël.Chaos au Proche-OrientL’armée israélienne bombarde la bande de Gaza depuis le 7 octobre en vue d’éradiquer le Hamas qui avait tiré ce jour-là plus de 4.000 roquettes sur Israël, pris de nombreux otages et fait une incursion sur le territoire israélien. La bande de Gaza est complètement bloquée par Israël et ses habitants sont privés d’eau, de nourriture, d’électricité, de médicaments et de carburant. En un mois, Tsahal a encerclé la ville de Gaza et divisé l'enclave en deux parties, l'une au sud et l'autre au nord.Le 15 novembre, un représentant du chef du gouvernement de l'État hébreu a déclaré à la chaîne de télévision Sky News Arabiya que les Forces de défense israéliennes (FDI) vont déplacer les opérations de combat vers le sud de la bande de Gaza.Les frappes israéliennes, qui touchent des habitations civiles et des hôpitaux gazaouis ont fait plus de 11.500 morts et plus de 29.000 blessés. En outre plus de 10.000 personnes se retrouvent bloquées dans le plus grand centre hospitalier d'Al-Shifa, selon le Croissant-Rouge à Gaza.Le conflit israélo-palestinien est une source de tensions et d'hostilités dans la région depuis de nombreuses décennies. Il est lié aux intérêts territoriaux des parties.Aux Nations unies en 1947, avec le rôle actif de l'URSS, il avait été décidé la création de deux États, Israël et la Palestine, mais seul le premier a vu le jour.

