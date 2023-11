https://fr.sputniknews.africa/20231106/un-autre-pays-africain-rappelle-ses-diplomates-en-poste-a-israel-1063366424.html

Un autre pays africain rappelle ses diplomates en poste à Israël

Au lendemain de l’annonce faite par le Tchad de rappeler son ambassadeur en Israël, c’est l’Afrique du Sud qui prend aussi une décision pareille. Pretoria... 06.11.2023, Sputnik Afrique

Le gouvernement sud-africain a décidé de rappeler tous ses diplomates basés à Tel-Aviv pour des consultations sur la situation dans la bande de Gaza, a déclaré ce 6 novembre Khumbudzo Ntshavheni, ministre attaché au bureau du Président sud-africain, à l’issue d’une réunion du cabinet.Selon elle, cette décision fait suite à la fermeture par les autorités israéliennes des couloirs humanitaires pendant les frappes aériennes et les bombardements des écoles, des hôpitaux, des ambulances et des civils dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.L’annonce sur le rappel de diplomates sud-africains en poste à Tel-Aviv arrive deux jours après la décision prise par le Tchad de rappeler son ambassadeur en Israël.Comportement discourtoisMme Ntshavheni a déclaré que le cabinet avait également pris note des remarques désobligeantes persistantes d'Eliav Belotserkovsky, ambassadeur d'Israël en Afrique du Sud, à l'encontre de ceux "qui s'opposent aux atrocités et au génocide du gouvernement israélien".Elle a insisté que cela se produisait en dépit de la condamnation des actions du gouvernement israélien par les précédents ambassadeurs d'Israël en Afrique du Sud. Selon elle, ces diplomates avaient "clairement indiqué que les actes du gouvernement israélien étaient une répétition de l'apartheid et n'étaient pas différents des actions de l'apartheid".Auparavant, Pretoria avait exhorté Israël à honorer ses obligations en vertu du droit international et d'assurer la protection des civils dans le cadre de l'action militaire menée dans la bande de Gaza.Crise au Moyen-OrientLa situation s'est empirée au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas le 7 octobre, à la suite d'une attaque de 4.000 roquettes tirées par le Hamas sur Israël dans le cadre de l’opération Déluge d’Al-Aqsa. Israël a ensuite engagé l'opération militaire Épées de fer contre le Hamas et installé un blocus complet de la bande de Gaza pour stopper l'approvisionnement en eau, en nourriture, en électricité, en médicaments et en carburant.Le bilan du conflit israélo-palestinien s'élève déjà à plus de 10.000 morts dont plus de 9.000 côté palestinien et environ 1.400 côté israélien.Tsahal poursuit ses frappes contre des infrastructures civiles, dont des hôpitaux et des camps de réfugiés dans la bande de Gaza. D'autant plus que le Premier ministre Benyamin Netanyahou a assuré que la libération des otages israéliens était la seule condition pour l'arrêt de l'opération militaire.

