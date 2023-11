https://fr.sputniknews.africa/20231104/la-turquie-rappelle-son-ambassadeur-en-israel-pour-consultations-1063311320.html

La Turquie rappelle son ambassadeur en Israël pour consultations

La Turquie rappelle son ambassadeur à Tel-Aviv, Sakir Torunlar, à Ankara pour des consultations dans le contexte de la crise israélo-palestinienne, a annoncé... 04.11.2023, Sputnik Afrique

"Il a été décidé de rappeler notre ambassadeur à Tel-Aviv, Sakir Ozkan Torunlar, à Ankara pour des consultations à la lumière du désastre humanitaire en cours dans la bande de Gaza, provoqué par les attaques continues d'Israël contre les civils et son refus de répondre aux appels au cessez-le-feu, et un approvisionnement ininterrompu et continu de l'aide humanitaire", indique le communiqué de presse de la diplomatie turque.Cette annonce a été faite à la veille d'une visite qui s'annonce difficile du secrétaire d'État américain Antony Blinken en Turquie. M. Blinken, qui s'est rendu vendredi en Israël et samedi en Jordanie, est attendu dimanche à Ankara pour un déplacement de deux jours.Erdogan s'attaque à NetanyahouPlus tôt cette journée, dans un discours télévisé, le Président turc Erdogan a déclaré que le principal responsable des attaques contre Gaza "est Netanyahou en personne", car "l’opinion publique israélienne est soulevée contre lui". Le 25 octobre, le président turc, qui avait rencontré Benjamin Netanyahu pour la première fois en septembre à New York, avait annoncé renoncer à tous ses projets de déplacement en Israël, affirmant avoir été "abusé" par le Premier ministre israélien.

