Un premier pays d’Afrique rappelle son chargé d’affaires en Israël

N’Djaména rappelle son chargé d'affaires à Tel-Aviv pour consultations, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Le Tchad devient ainsi le septième pays... 05.11.2023, Sputnik Afrique

Le chargé d’affaires tchadien en Israël est rappelé pour consultations sur fond de "violences meurtrières sans précédent dans la bande de Gaza", a déclaré le ministère tchadien des Affaires étrangères dans un communiqué.Avant le Tchad, déjà six pays avaient rappelé leurs ambassadeurs en Israël: la Colombie, le Chili, la Jordanie, le Bahreïn, le Honduras et la Turquie. Un État, la Bolivie, est allé jusqu’à rompre les relations diplomatiques avec Tel-Aviv.Les bombardements font rage dans la bande de GazaCe 5 novembre, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré que l’opération de Tsahal contre le Hamas se poursuivrait "jusqu’à la victoire" et a insisté que le cessez-le-feu était impossible sans le retour des otages.Déterminé à détruire le mouvement palestinien, Israël poursuit des frappes incessantes sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre, et a récemment lancé une opération terrestre. Les bombardements massifs ont touché des installations civiles et tué des milliers des civils palestiniens.

