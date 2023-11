https://fr.sputniknews.africa/20231109/le-parti-au-pouvoir-dans-ce-pays-africain-prone-lexpulsion-de-lambassadeur-israelien-1063432374.html

Le parti au pouvoir dans ce pays africain prône l’expulsion de l’ambassadeur israélien

Le parti au pouvoir dans ce pays africain prône l’expulsion de l’ambassadeur israélien

Pour exprimer son soutien à la Palestine, le secrétaire général du parti au pouvoir en Afrique du Sud (le Congrès national africain) a appelé à l’expulsion de... 09.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-09T12:37+0100

2023-11-09T12:37+0100

2023-11-09T12:37+0100

international

afrique subsaharienne

afrique du sud

israël

ambassadeur

expulsions

congrès national africain (anc)

gaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/03/1061835644_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_064ee19ceca1b7662ddcece8b058170a.jpg

Le Congrès national africain (ANC), le parti au pouvoir en Afrique du Sud, appelle à expulser l’ambassadeur israélien, ressort-il d’une déclaration de son secrétaire général.Le militant n’a pas mâché ses mots pour qualifier l’opération israélienne dans la bande de Gaza.Rappel des diplomatesLe gouvernement sud-africain a récemment décidé de rappeler ses diplomates en poste à Tel Aviv pour consultation en lien avec la situation à Gaza. Pretoria a également appelé Israël à honorer ses engagements dans le cadre du droit international et à garantir la défense des civils sur fond des opérations militaires dans la bande de Gaza.La ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor a exposé le 8 novembre un plan en sept points censé permettre de rétablir la paix et de régler ce conflit.Le martyre de GazaIsraël pilonne la bande de Gaza depuis le 7 octobre, en guise de réponse à une frappe de 4.000 roquettes du Hamas et une attaque de combattants de ce mouvement palestinien contre l'État hébreu. Tel Aviv a également instauré un blocus complet de l’enclave, y empêchant l'approvisionnement en eau, en nourriture, en électricité, en médicaments et en carburant.Le bilan dans la bande de Gaza s’élèvent à 10.500 personnes tuées, dont 4.324 enfants et 2.823 femmes, ainsi que plus de 26.000 blessés, a indiqué le 8 novembre le ministère gazaoui de la Santé.

afrique subsaharienne

afrique du sud

israël

gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, afrique du sud, israël, ambassadeur, expulsions, congrès national africain (anc), gaza