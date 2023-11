https://fr.sputniknews.africa/20231115/les-americains-vont-allumer-plusieurs-foyers-de-guerre-pour-redonner-au-dollar-son-statut-1063567531.html

"Les Américains vont allumer plusieurs foyers de guerre pour redonner au dollar son statut"

L’actuel conflit en Palestine pourrait provoquer une crise financière et économique grave si les prix du pétrole explosaient, affirme à L’Afrique en marche... 15.11.2023, Sputnik Afrique

«Les Américains vont allumer plusieurs foyers de guerre pour redonner au dollar son statut» L’actuel conflit en Palestine pourrait provoquer une crise financière et économique grave si les prix du pétrole explosaient, affirme à L’Afrique en marche Omar Aktouf, professeur à HEC Montréal. Pour maintenir leur influence et la puissance du dollar dans cette situation, les États-Unis pourraient provoquer de nouveaux conflits, estime-t-il.

"Le danger que fait peser l’actuel conflit au Proche-Orient, entre la résistance palestinienne et Israël, sur le système financier international et l’économie mondiale, avec le risque d’emballement des prix du pétrole qu’il pourrait provoquer, n’est en réalité qu’une nouvelle couche qui vient d’être superposée sur un millefeuille pourri depuis au moins 50 ans", affirme l’économiste Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal et membre du conseil scientifique d’ATTAC au Québec.À ce titre, l’interlocuteur de L’Afrique en marche rappelle "le cas de géants industriels effondrés ces dernières années, les scandales des subprimes et de la hausse des prix de l’énergie et des céréales sont la preuve du caractère insoutenable et non durable du capitalisme financier mondialisé".• Dans cette émission, vous allez également écouter l’interview de Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre burkinabè de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme. Au micro de Sputnik Afrique, il a commenté la coopération entre les médias russes et burkinabè ainsi que le blocage par l’UE des agences de presse russes Sputnik et RT.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

