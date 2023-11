https://fr.sputniknews.africa/20231109/ceci-est-le-plus-grand-risque-pour-leconomie-mondiale-avertit-goldman-sachs-1063436127.html

Ceci est le plus grand risque pour l’économie mondiale, avertit Goldman Sachs

Ceci est le plus grand risque pour l’économie mondiale, avertit Goldman Sachs

L’inflation constitue le plus grand risque pour l’économie mondiale, a suggéré le président de Goldman Sachs Group. Un autre facteur capable de freiner la... 09.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-09T15:27+0100

2023-11-09T15:27+0100

2023-11-09T15:52+0100

économie mondiale

risques

inflation

proche-orient

tensions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0b/0d/1044765845_0:192:1921:1272_1920x0_80_0_0_4a3dcfb0738df7607a62cae08b5aafb7.jpg

Des cadres supérieurs de banques et des gestionnaires de fonds participant au Bloomberg New Economy Forum à Singapour ont évoqué les risques pour l’économie mondiale.Le plus important serait, selon certains d’entre eux, l’inflation, bien qu’elle offre des opportunités aux investisseurs.Le chef de Goldman Sachs Group penche pour l’inflation laquelle, ajoutée aux tensions géopolitiques, pourrait conduire à de graves conséquences pour l’économique mondiale:En plus de cela, la lutte contre l’inflation dans une perspective à moyen terme pourrait devenir une tâche ardue pour les principales banques centrales, a avancé Jennifer Johnson, la PDG de la société américaine d’investissement Franklin Templeton:Le facteur du Moyen-OrientBloomberg a indiqué à la mi-octobre que la guerre au Moyen-Orient pouvait faire basculer l’économie globale dans la récession. La région est en effet un fournisseur crucial d’énergie.L’inflation mondiale devrait atteindre 6,7% par rapport à la prévision actuelle du FMI qui est de 5,8% pour 2024. La croissance mondiale devrait diminuer de 1% par rapport aux prévisions actuelles pour l'année prochaine, à 1,7%.Dans le pire des cas, le monde perdrait 1.000 milliards de dollars de PIB et le pétrole s'envolerait jusqu’à 150 dollars le baril.

proche-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

économie mondiale, risques, inflation, proche-orient, tensions