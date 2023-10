https://fr.sputniknews.africa/20231020/de-bonnes-perspectives-prevues-pour-ce-pays-maghrebin-malgre-le-ralentissement-mondial-1062955171.html

De bonnes perspectives prévues pour ce pays maghrébin malgré le ralentissement mondial

De bonnes perspectives prévues pour ce pays maghrébin malgré le ralentissement mondial

Le Fonds monétaire international estime que le taux de croissance de l’économie algérienne devrait atteindre 3,8% en 2023 et 3,1% en 2024. Sur fond de... 20.10.2023, Sputnik Afrique

La croissance économique de l’Algérie devrait se maintenir à 3,8% en 2023, soit une hausse par rapport au taux de 3,2% enregistré en 2022, ressort-il du récent rapport "Perspectives de l’économie mondiale" émis par le Fonds monétaire international (FMI).La croissance est plus importante que prévue pour l’ensemble du continent africain (3,2%) et des 3,0% estimés pour l’Afrique du Nord.Pour 2024, le taux de croissance pour l’Algérie devrait s’établir au niveau de 3,1%, selon les experts du FMI.L’institution financière estime en outre que le taux d’inflation algérien devrait atteindre 9,0% en 2023, soit une baisse de 0,3% par rapport à 2022. En 2024, cet indice va fléchir pour atteindre 6,8%."Reprise lente et inégale" au niveau mondialLa croissance mondiale, elle, devrait baisser à 3,0% en 2023 et à 2,9% en 2024, après avoir affiché un taux de 3,5% en 2022, estime le FMI. Malgré le rebond de certaines économies et le ralentissement de l’inflation "il est encore trop tôt pour se réjouir", affirment ses analystes.Les analystes citent plusieurs facteurs qui freinent la reprise économique. Certaines sont dues aux conséquences à long terme de la pandémie, du conflit en Ukraine et de la fragmentation géo-économique accrue. De plus, il faut prendre en compte les effets du durcissement de la politique monétaire nécessaire pour réduire l’inflation, la suppression de l’aide budgétaire dans un contexte d’endettement élevé et les phénomènes météorologiques extrêmes.

