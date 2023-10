https://fr.sputniknews.africa/20231012/lalgerie-reprend-limportation-des-produits-dusage-courant-1062731428.html

L’Algérie reprend l’importation des produits d’usage courant

L’Algérie reprend l’importation des produits d’usage courant

Après deux ans de restrictions, l’Algérie autorise de nouveau les importations sur plusieurs marchandises d’usage courant, selon Ennahar. Cela concerne... 12.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-12T14:04+0200

2023-10-12T14:04+0200

2023-10-12T14:04+0200

maghreb

algérie

importations

restrictions

économie

banques

commerce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/04/1062528903_0:103:3080:1836_1920x0_80_0_0_639eed61086ebb09a63a38e4ff40fd66.jpg

Des acteurs économiques algériens ont reçu l’autorisation d’importer à nouveau plusieurs produits soumis à restriction, écrit le journal Ennahar. Les lots concernés sont des chaussures, vêtements, cosmétiques, pièces détachées automobiles, ustensiles, meubles de maison, médicaments, mercerie.Ces acteurs ont obtenu les certificats de domiciliation bancaire et la couverture de tous les produits peu ou pas disponibles sur le marché national, selon ObservAlgérie.Les restrictions sur les importations en Algérie ont été imposées en 2021. Le but était de protéger les réserves de change et d’encourager la production locale. Pourtant, cette décision a eu un impact notable sur les ménages, entraînant une pénurie sur de nombreux produits.Période de restrictionsCe n’est pas la première fois que le pays maghrébin impose ainsi des restrictions en vue de protéger son marché intérieur. Par exemple, en 2018, les autorités algériennes ont établi une liste de plus de 800 marchandises soumises au régime des restrictions provisoires à l'importation.D’après le ministère du Commerce, cela a permis d’économiser 700 millions de dollar au premier trimestre 2018 et de réduire le déficit de la balance commerciale à 490 millions de dollars.

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, importations, restrictions, économie, banques, commerce