Un footballeur algérien suspendu en France pour une publication sur la Palestine

Le latéral algérien Youcef Atal a été suspendu par le club de l’OGC Nice après avoir partagé un contenu controversé à propos du conflit israélo-palestinien. Il... 18.10.2023, Sputnik Afrique

Le foot gangréné par le conflit israélo-palestinien. Le club de l’OGC Nice a annoncé dans un communiqué suspendre son joueur Youcef Atal, après ses prises de position sur Israël. Sur les réseaux sociaux, le latéral algérien avait notamment relayé une vidéo d’un prédicateur palestinien, demandant à Dieu "d’envoyer un jour sombre pour les Juifs".Une sortie très critiquée, notamment par le maire de la ville de Nice, Christian Estrosi. Ce dernier s’était demandé sur X (anciennement Twitter) si le joueur s’était "laissé instrumentalisé", affirmant qu’il n’avait plus sa place au club si tel était le cas.Youcef Atal s’était finalement excusé dans un communiqué, admettant que sa prise de position avait pu choquer et affirmant vouloir promouvoir un idéal de paix.Une enquête a néanmoins été ouverte contre le joueur par le procureur de Nice pour "apologie du terrorisme" et "provocation à la haine ou à la violence en raison d'une religion déterminée".Benzema déchu de sa nationalité?D’autres footballeurs sont également pris dans la tourmente du conflit israélo-palestinien, comme Karim Benzema, actuel tenant du Ballon d’or. L’attaquant français, qui évolue aujourd’hui dans le club saoudien d’Al-Ittihad, se voit notamment reproché sa proximité avec l’organisation islamique des Frères musulmans.L’ancienne star du Real Madrid avait lui aussi publié un message sur X, adressant ses "prières aux habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes", ce 15 octobre.Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a souligné que le joueur français était "en lien notoire avec les Frères musulmans", sur Cnews. La députée Valérie Boyer a pour sa part demander des sanctions contre Karim Benzema, mentionnant un retrait du Ballon d’or voire une déchéance de nationalité, dans un communiqué.

