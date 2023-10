https://fr.sputniknews.africa/20231015/un-joueur-algerien-presente-ses-excuses-pour-avoir-exprime-sa-solidarite-avec-les-palestiniens-1062826811.html

Un joueur algérien présente ses excuses pour avoir exprimé sa solidarité avec les Palestiniens

Youcef Atal, footballeur algérien de l'OGC Nice, a été obligé de présenter ses excuses pour avoir partagé plusieurs messages de soutien à la Palestine sur les... 15.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-15T23:06+0200

2023-10-15T23:06+0200

2023-10-15T23:06+0200

Un défenseur algérien de l'OGC Nice, Youcef Atal, qui a plusieurs fois exprimé son soutien aux Palestiniens sur Internet, a fini par supprimer ses messages et a présenté ses excuses.La publication mentionnée par Youcef Atal, qu’il a supprimé depuis, contenait une vidéo dans laquelle le cheikh Mahmoud al-Hasanat demande à Dieu d’envoyer "un jour noir sur les Juifs". Ce message a été qualifié d’antisémite et d’appel à la haine, et a provoqué une vague d’indignation. Le maire de Nice a réagi sur X (ex-Twitter) en demandant au joueur de présenter ses excuses et de "dénoncer les terroristes du Hamas". L’élu a ajouté que dans le cas contraire, le joueur risquait de perdre sa place au sein du club.Plus tôt, l’Algérien avait en outre partagé des photos où il porte une écharpe avec l’inscription "La Palestine sera libre".Le Conseil national de l’éthique de la Fédération française de football s’est saisi du dossier et le joueur pourrait être convoqué devant une commission, relatent les médias.Le conflit qui diviseLe 7 octobre, la branche militaire du Hamas a lancé l’opération Déluge d’Al-Aqsa contre Israël, tirant au moins 4.000 roquettes depuis la bande de Gaza et menant des raids sur le sol israélien. L’État hébreu a lancé en riposte l’opération Épée de fer en pilonnant l’enclave. Tsahal se prépare actuellement à un assaut terrestre dans le but de "démanteler" le mouvement islamiste.Les frappes israéliennes ont déjà détruit plusieurs centaines d’immeubles dans la bande de Gaza et fait plus de 2.600 morts. De son côté, Israël pleure 1.400 morts, pour la plupart des civils.* Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

Actus

