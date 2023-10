https://fr.sputniknews.africa/20231015/lafrique-du-sud-exprime-sa-solidarite-avec-le-peuple-palestinien-1062810763.html

L’Afrique du Sud exprime sa "solidarité avec le peuple palestinien"

La situation suite à l’évacuation du nord de Gaza, ordonnée récemment par les forces israéliennes, est tragique et dangereuse, a déclaré Cyril Ramaphosa. Il a... 15.10.2023, Sputnik Afrique

Keffieh palestinien sur les épaules, drapeau dans les mains: Cyril Ramaphosa a pris la parole concernant la situation au Proche-Orient. Dans une vidéo postée sur son compte X, il a affirmé sa "solidarité avec le peuple palestinien".Face aux "atrocités qui se déroulent au Proche-Orient", il a exprimé ses condoléances aux peuples d’Israël et de Palestine, l’attaque du Hamas sur Israël ayant fait 1.399 victimes, et la riposte de l’État hébreu en ayant fait plus de 2.300.En quête d’une issue pacifiqueL’évacuation du nord de Gaza, ordonnée récemment par les forces israéliennes, aggrave la situation, selon le Président sud-africain. Il a appelé la communauté internationale, l'Onu et toutes les organisations internationales impliquées "à amener Israël à abandonner son ordre à la population de Gaza de quitter ses foyers", ajoutant qu’"à terme, cela pourrait conduire pratiquement à un génocide".En outre, Cyril Ramaphosa a exprimé une crainte que le conflit ne puisse s’élargir et enflammer tout le Proche-Orient.Les Palestiniens "mènent une lutte juste", alors que "leurs droits humains sont violés" et "leur demande d'autodétermination" a toujours été soutenue par l’Afrique du Sud, a conclu Cyril Ramaphosa.Depuis les années 1990 et la fin de l'apartheid, les relations entre l’Afrique du Sud et Israël se sont fortement détériorées. En 2019 le niveau de la représentation diplomatique israélienne dans ce pays africain a été abaissé.

