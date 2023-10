En continu: Échanges de tirs à la frontière Liban-Israël

Échanges de tirs à la frontière Liban-Israël.

"Nous avons un civil tué et plusieurs personnes blessées dans l'attaque. L'armée a riposté en ouvrant le feu et a détruit des positions du Hezbollah et la source des tirs", a déclaré un porte-parole de l'armée israélienne à des journalistes.

Le Hezbollah a affirmé de son côté agir en représailles aux "agressions israéliennes". L'agence de presse libanaise NNA a fait état de tirs d'artillerie "en provenance de positions ennemies israéliennes", lesquels ont touché les périphéries de plusieurs villages dans le sud du Liban dont Aita al-Shaab, Rmeish et Ramia.