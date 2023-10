https://fr.sputniknews.africa/20231015/au-maroc-manifestation-monstre-en-solidarite-avec-la-palestine---images-1062825811.html

Au Maroc, manifestation monstre en solidarité avec la Palestine - images

Au vu de la situation qui va de mal en pis au Proche-Orient, des milliers de Marocains se sont rassemblés à Rabat pour exprimer leur solidarité avec le peuple... 15.10.2023, Sputnik Afrique

Des dizaines de milliers de personnes ont participé à une action pacifique qui s'est déroulée ce 15 octobre à Rabat, au Maroc, pour condamner "les assassinats par Israël de Palestiniens désarmés" et exprimer leur "soutien au peuple palestinien qui lutte pour ses droits légitimes".La manifestation s’est déroulée suite à l'appel de mouvements de soutien à la Palestine, notamment le Groupe d'action nationale pour le soutien à la Palestine, dans un contexte de forte aggravation de la situation dans la zone du conflit israélo-palestinien.Des Marocains de tous âges, banderoles, drapeaux marocains et palestiniens à la main, ont organisé des cortèges sur l'espace allant de la porte Bab al-Had et de l'entrée du marché de la ville au bâtiment du parlement et à la gare centrale, situés sur l'avenue Mohammed V.https://twitter.com/AnonymeCitoyen/status/1713544444627075161Un soutien unanimeParmi les manifestants se trouvaient des partisans de diverses forces politiques, notamment du Parti de la justice et du développement, du mouvement Al-Adl wal Ihsan et des militants des forces de gauche, dont le Parti socialiste unifié.Les autorités et l'opinion publique marocaines accordent une attention accrue à l'évolution de la situation dans la zone du conflit, y compris autour de Jérusalem. Le roi Mohammed VI préside le Comité de Jérusalem de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), dont l'objectif principal est de préserver l'importance spirituelle et civilisationnelle de Jérusalem, ainsi que de protéger son rôle en tant que foyer et diffuseur des valeurs de tolérance comme de paix.Situation délétère au Proche-OrientLe 7 octobre, la situation au Proche-Orient s'est brusquement dégradée après que le Hamas ait tiré au moins 4.000 roquettes depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien. Le Hamas considère cette attaque comme une réponse aux actions des autorités israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa sur le Mont du Temple à Jérusalem.Israël a initié un blocus total de la bande de Gaza, coupant son approvisionnement en électricité, en eau, en vivres et en combustible et carburant. Tsahal a procédé à des frappes contre la bande de Gaza et certaines parties du Liban et de la Syrie. Des affrontements ont également lieu en Cisjordanie.L’armée israélienne s'apprête à lancer une opération terrestre dans la bande de Gaza. Initialement prévue pour ce 15 octobre, elle a été repoussée à une date ultérieure en raison d'une météo défavorable pour l’aviation chargée de couvrir les actions des forces terrestres, selon les médias. Plus de 600.000 Palestiniens ont déjà entamé leur évacuation, suite à l'appel de Tsahal qui avait donné quelques jours aux civils du nord de la bande de Gaza pour se déplacer vers le sud. Cette escalade a déjà causé plusieurs milliers de morts de part et d'autre.

