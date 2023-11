https://fr.sputniknews.africa/20231114/science-africaine--dire-que-les-pays-predateurs-ont-laisse-lafrique-evoluer-serait-se-tromper-1063544529.html

Science africaine : "dire que les pays prédateurs ont laissé l’Afrique évoluer serait se tromper"

En cette Semaine internationale dédiée à la science et à la paix, le doyen de l'université de Kinshasa au Congo a confié au micro de Sputnik Afrique que les... 14.11.2023, Sputnik Afrique

Le développement de la science africaine, l’une des plus anciennes au monde avec l’héritage des Egyptiens ou les manuscrits de Tombouctou, a longtemps été freiné par l’oppression de l’Afrique par les colonisateurs. Cette époque est loin d’être terminée, le continent doit poursuivre son combat pour regagner sa souveraineté dans tous les domaines, a déclaré à Sputnik Afrique Jean-Marie Beya Kamba, doyen de la faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa.À son avis, pour résoudre leurs problèmes, les pays africains doivent avant tout maîtriser la technologie dans tous les secteurs économiques, comme par exemple l’industrie minière, le secteur énergétique, le traitement des déchets etc...Science, paix et développement vont de pairM.Kamba pense que la science, qui sert à améliorer in fine la qualité de la vie des populations, ne peut se développer que dans la paix.Dans ce contexte, les pays africains devraient avoir "beaucoup d'écoles et d'universités de qualité, qui puissent contribuer dans tous les domaines scientifiques, à l'amélioration les conditions de vie".Découvertes africainesLa plupart des récentes découvertes des chercheurs du continent ont été faites sur les maladies, a précisé M.Kamba. Comme exemple, il a cité Jean-Jacques Muyembe, doyen honoraire de la Faculté de médecine de Kinshasa et directeur général de l'Institut national de Recherche biomédicale (INRB) de Kinshasa. Ce virologue congolais a découvert des stratégies pour pouvoir lutter contre le virus Ebola. Comment éviter la fuite des cerveaux?Pour Jean-Marie Beya Kamba, le principal obstacle au progrès de la science en Afrique, c'est le manque de financement entraînant la fuite des cerveaux.Il a déploré le fait que de nombreux jeunes chercheurs africains "qui veulent bien rester dans la recherche et l'enseignement" sont obligés d'aller travailler ailleurs "à défaut des moyens financiers qui devraient soutenir des recherches dans tel ou tel autre domaine".Au moins 40% des professeurs de la faculté polytechnique de l’Université de Kinshasa vivent à l'étranger, "la plupart sont dans des pays occidentaux". Cela s’explique par l’absence de conditions nécessaires pour leur travail sur le sol africain.Le monde multipolaire peut changer la donneM.Kamba trouve que dans un monde multipolaire, l'approche serait différente parce que les gens auront peut-être d'autres options.Par exemple, un pays comme la Russie offre beaucoup de bourses aux pays africains et il y a des échanges en cours entre Kinshasa et Moscou. En 2022, "un accord de partenariat a été signé avec notre cellule de coopération universitaire et certaines institutions universitaires russes au travers de l'ambassade russe en RDC", précise M.Kamba.Et d’expliquer que plus le pays forme d’ingénieurs par an, plus il est développé et puissant, puisque ce chiffre "est un élément important de l'augmentation du PIB".Intelligence artificielle, un bien ou un mal?Prié de commenter le développement de l’intelligence artificielle, le chercheur congolais a surtout appelé à "utiliser l’IA à bon escient". M.Kamba trouve que l'intelligence artificielle va aider à simplifier beaucoup de choses dans la recherche et sur le plan économique. Selon lui, il y a beaucoup de prédictions qui peuvent se faire au travers de l'intelligence artificielle dans des estimations commerciales ou des projections sur le climat.Le professeur en science dit ne pas avoir peur que l'IA puisse faire augmenter le chômage. Il rappelle qu’à un moment, "il a été dit qu'avec l'avènement des ordinateurs ou des tablettes, le papier disparaîtrait, les livres disparaîtraient. Pourtant les livres n'ont pas disparu, les papiers n'ont pas disparu".

