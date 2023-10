https://fr.sputniknews.africa/20231030/ces-universites-russes-offrant-des-programmes-aux-africains-1063174560.html

Ces universités russes offrant des programmes aux Africains

Quelles universités publiques russes proposent la meilleure formation aux étudiants étrangers et offrent des programmes pour les Africains en 2023? Sputnik a fait un guide des établissements d’enseignement supérieur situés tant à Moscou que dans d’autres villes du pays.En 2021, 12 universités et centres de recherche russes expérimentés dans la coopération avec les pays africains, se sont réunis en une structure Université du réseau russo-africain (RAFU). Censée créer un environnement éducatif unifié, cette structure est actuellement en plein développement. La majorité des établissements de la liste ci-dessous en font partie.Des universités russes ayant des programmes pour les étudiants africainsUniversité d’État de Moscou (MGU)Bien que cette université ne fasse pas partie du consortium RAFU, elle est prisée par de nombreux étudiants étrangers.С’est l'une des universités classiques les plus anciennes et les plus grandes de Russie, fondée en 1755. Elle accueille les étudiants de plus de 90 pays du monde. L'université comprend 15 instituts de recherche, 43 facultés et sept branches à l’étranger.Université de l'amitié des peuples de Russie Patrice Emery LumumbaCet établissement, situé à Moscou, est également incontournable au niveau de l’enseignement des étrangers en Russie. Dès sa fondation dans les années 1960 et jusqu’en 1992, l’université portait le nom de Patrice Lumumba, héros national et Premier ministre de la République démocratique du Congo. En mars 2023, les autorités russes ont décidé de restituer ce nom à l’établissement.À l’époque soviétique, l’établissement formait des cadres pour les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Aujourd'hui, l’université est leader en termes de part d'étudiants étrangers, selon le site de l'université, en rassemblant plus de 34.000 étudiants de 160 pays différents.Institut de l'énergie de MoscouSpécialisé dans les domaines de l'énergie, de l'électrotechnique, de la radio, de l'électronique, des technologies de l'information et de la gestion, cet établissement se trouve dans la capitale russe.L’université bénéficie de plusieurs établissements partenaires en Afrique, notamment, en Algérie, en Angola, au Bénin, en Égypte, en Zambie, au Zimbabwe, au Kenya, au Maroc, en Namibie et en Afrique du Sud.Université biotechnologique russe ROSBIOTECHС’est un établissement d'enseignement supérieur qui forme les spécialistes dans le domaine de la biotechnologie évoluant dans des industries alimentaires et agricoles. Il est situé à Moscou.Université d'État de l’exploration géologique Sergo OrdzhonikidzeSitué à Moscou, l’université forme les spécialistes et ingénieurs miniers pour diverses branches de l'industrie géologique et minière: géologues, hydrogéologues, foreurs, géophysiciens, géomètres, paléontologues, ingénieurs des mines, environnementalistes et économistes.L’établissement a d’étroits contacts avec l’Université du Zimbabwe à Harare et avec l'Université Eduardo Mondlane à Maputo (Mozambique).Université hydrométéorologique d'ÉtatSitué à Saint-Pétersbourg, cette université se spécialise dans les sciences de l'environnement. Des étudiants venus de plus de 100 pays du monde, dont la majorité des États africains, y ont fait leurs études.Université fédérale du SudSitué dans les villes de Rostov-sur-le-Don et de Taganrog (sud de la Russie), l’établissement dispense une formation en sciences naturelles, ingénierie, sciences humaines, en architecture, arts et enseignement pédagogique. La formation des étudiants étrangers s’y pratique depuis 1948. Depuis, des milliers de spécialistes ont été formés au sein de cette université.Université fédérale de KazanCet établissement se trouve dans la ville de Kazan, à environ 700 km à l'est de Moscou. Fondée en 1804, elle est l’une des plus anciennes universités russes.C’est une université multidisciplinaire classique, riche de plus de 40 facultés, qui forme des spécialistes dans de nombreuses spécialités et divers domaines. L’établissement compte parmi les leaders en Russie en termes de nombre d'étudiants étrangers.Université fédérale Vernadski de CriméeCréée dans sa forme actuelle en 2014, l’université est située dans la ville de Simferopol, en Crimée. Elle dispose d’un large panel de plus de 100 programmes éducatifs.Université de médicine d'État d'AstrakhanL'établissement compte un total de 11 facultés représentant toutes les filières médicales, de la chirurgie à l’ophtalmologie en passant par la stomatologie. La ville d’Astrakhan est située sur le fleuve Volga, dans le sud de la Russie.Le top 10 des villes pour faire ses études en RussieLa Russie compte plus de 850 universités publiques, ainsi que des centaines d'établissements d'enseignement privés. C’est pour cela que plusieurs dizaines de villes du pays peuvent être qualifiées de places propices et accueillantes pour les étudiants.MoscouLa capitale russe regroupe évidemment plusieurs universités russes des plus renommées. En même temps, les coûts de l'éducation, de l'hébergement, du transport et de la nourriture dans la capitale sont plus élevés que dans les autres villes étudiantes de Russie.Saint-PétersbourgC’est la capitale culturelle de la Russie. La ville, riche d’architecture et d’histoire, est dotée de plus d’une quarantaine d’établissements supérieurs.IekaterinbourgSitué dans la région de l'Oural, Iekaterinbourg compte 16 universités publiques, avec un total de plus de 140.000 étudiants. La ville est située à la frontière de l'Europe et de l'Asie, en plein centre du continent eurasien.SamaraCette ville, située dans le Sud-Est de la Russie européenne, abrite plus de 30 établissements supérieurs. Samara est un centre scientifique à grande échelle dans le domaine de l'aviation et de l'espace, de l'ingénierie mécanique, de la métallurgie et de l'agriculture. Il existe plus de 30 établissements d'enseignement supérieur à Samara.NovossibirskC’est la capitale de la Sibérie, ville abritant plusieurs institutions de recherche et d'enseignement. Novossibirsk est célèbre pour son quartier dit "Ville académique", où se trouvent des dizaines d'instituts de recherche, des sociétés informatiques et un parc technologique.Rostov-sur-le-DonC’est un grand centre économique, industriel et scientifique et est la capitale officieuse du sud de la Russie. Il existe environ 50 établissements d'enseignement supérieur à Rostov-sur-le-Don.Nijni NovgorodC’est une ancienne ville marchande russe située sur la haute rive de la Volga. Il existe plus de 50 établissements d'enseignement supérieur à Nijni Novgorod.KazanKazan est parfois appelé la "troisième capitale de la Russie". La ville, chef-lieu du Tatarstan, est connue pour son cluster IT (informatique) et est à la pointe dans l'enseignement des disciplines des sciences naturelles et des mathématiques.VoronejVoronej est située au centre de la partie européenne de la Russie. Plus de 120.000 étudiants suivent leurs programmes répartis dans 37 établissements d'enseignement supérieur de la ville.KrasnodarSituée à proximité de deux mers chaudes dans le sud de la Russie, Krasnodar compte douze établissements publics d'enseignement supérieur.Étapes pour déposer une demande d'admissionAvant de faire toute démarche administrative auprès de l’université, il faut bien choisir préalablement sa spécialité et son cursus à suivre suivant son domaine, pour ensuite opter pour son établissement. Certains spécialistes conseillent de choisir au maximum six universités et de les classer par ordre de priorité.Pour s'inscrire à une université russe, il faut contacter l’établissement choisi avant de lui envoyer les documents nécessaires. Ils doivent être traduits en russe et certifiés par un notaire. Voici les documents nécessaires: une demande d'admission, une copie d’une pièce d'identité, dernier diplôme obtenu, les matières étudiées et les notes, des photos, des certificats médicaux.L’étape suivante sera de passer un concours. En cas de réussite, l'université envoie au candidat une invitation qui lui permettra d'obtenir un visa étudiant.Bourses et soutien financierLes candidats peuvent financer leurs études par divers moyens. Il peut s'agir soit de fonds personnels, soit de ceux provenant de fondations ou d'entreprises privées, ainsi que de fonds publics dans le cadre du quota du gouvernement russe.Actuellement, environ 27.000 étudiants africains suivent leur cursus universitaire en Russie, a déclaré en mars Vladimir Poutine. Parmi eux, plus de 5.000 bénéficient d’un quota spécial et sont donc exemptés de payer pour leur études. Le Président russe a d’ailleurs promis de doubler le nombre de bourses d’études accordées aux Africains.Selon le ministère russe de l’Éducation, les Égyptiens représentent près de la moitié du nombre total d’étudiants africains en Russie.Comment s’adapter en étant étudiant étranger en RussieLe séjour dans un environnement culturel différent s’accompagne toujours d’un certain nombre de soucis.Les principales difficultés auxquelles les Africains pourraient être confrontés au cours des premiers mois de leur séjour en Russie sont la barrière de la langue, les problèmes quotidiens, la méconnaissance des normes juridiques locales et sans oublier le climat, pas toujours clément.Pour adoucir ce processus d'adaptation, presque toutes les universités russes travaillant avec les étrangers disposent de structures spéciales qui veillent aux activités éducatives et extrascolaires des étudiants et fournissent une assistance psychologique et pédagogique.

