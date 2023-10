https://fr.sputniknews.africa/20231016/etudier-en-russie-voici-ce-quil-faut-savoir-1062767483.html

Étudier en Russie: voici ce qu'il faut savoir

Étudier en Russie peut offrir des avantages pour la carrière. Réputé pour la qualité de son enseignement, ce pays accueille volontiers des étudiants étrangers...

Un jeune qui veut faire ses études dans un établissement d’enseignement supérieur étranger a l’embarras du choix. La Russie est réputée pour son système éducatif et peut représenter un choix intéressant. Des étrangers y font leurs études depuis l'époque de l’URSS.Enseignement en RussieDes responsables de nombreux pays africains possèdent un diplôme soviétique. À l'heure actuelle, les établissements d’enseignement supérieur russes comptent près de quatre millions d'étudiants, dont plusieurs centaines de milliers viennent de l'étranger.Avec un diplôme russe, de nombreux étrangers peuvent espérer une bonne promotion professionnelle dans leur pays d'origine et un bon salaire. La Russie est ouverte aux jeunes souhaitant y faire leurs études.Le nombre d’étudiants étrangers a diminué en Russie après le démembrement de l'URSS, mais aujourd’hui, il est de nouveau en hausse. Quelles démarches faut-il réaliser pour être admis dans une université russe?Le choix de l'établissementLes étrangers venant en Russie souhaitent le plus souvent devenir médecins, ingénieurs et spécialistes de l'informatique. Les facultés d'économie, des finances et des sciences naturelles sont également populaires.Par conséquent, ils optent le plus souvent pour les établissements suivants:Au total, la Russie dénombre un millier d'universités, publiques et privées, et plus de 5.000 programmes d'études.Les conditions d'admissionPour s'inscrire à une université russe, il faut contacter l’établissement choisi avant de lui envoyer les documents nécessaires. Ils doivent être traduits en russe et certifiés par un notaire ou au consulat.Le candidat doit passer un concours pour être sélectionné. En cas de réussite, l'université lui envoie une invitation qui permet d'obtenir un visa étudiant. Une fois en Russie, il faut présenter les originaux de ces documents.Documents à présenterLes conditions d'admission varient selon les établissements. Cependant, ceux qui espèrent toucher une bourse du gouvernement russe doivent généralement présenter les documents suivants:Cours préparatoiresDe nombreux établissements d’enseignement supérieur russes proposent des cours préparatoires pour les candidats qui ne maîtrisent pas encore le russe. Ils les préparent également aux examens d'admission.Un cours de préparation peut durer entre 7 et 10 mois. Cependant, certaines universités proposent des cursus en anglais et en français. Un cours obligatoire de langue russe est de toute façon indispensable.Examens d'admissionLes examens se font en russe, ce qui rend nécessaires les cours préalables de cette langue si le candidat ne maîtrise pas la langue de Pouchkine. Les disciplines dépendent de la faculté choisie. La liste des examens à passer est disponible sur le site Web de l'université choisie.Un étranger peut participer au concours d'entrée selon les principes d'admission généraux. Pour cela faire, il faut passer l'Examen d’État unifié (équivalent du baccalauréat) sur plusieurs disciplines, obligatoire pour les citoyens russes à la fin des études secondaires. Cela donne le droit d’être admis sans épreuves d’entrée dans certaines universités si le nombre de points obtenus est suffisant. Les universités organisent d'habitude également des examens spécialement pour les étrangers.BoursesTout étranger peut soit payer ses études soit suivre des cours à titre gratuit en bénéficiant d’un quota spécial pour les étudiants étrangers offert par le gouvernement. Ces derniers ne paient pas leurs études et touchent une bourse à hauteur de 19 dollars par mois. Ils sont logés gratuitement dans des cités universitaires.Pour être sélectionné, le candidat doit déposer une demande auprès de l'ambassade de Russie dans son pays d'origine ou auprès de Rossotroudnitchestvo, une agence fédérale russe qui fait la promotion des relations internationales et de la coopération humanitaire entre la Russie et d’autres États.L'enseignement est aussi gratuit pour les personnes ayant remporté l'un des concours généraux organisés pour les étrangers en Russie ou dans un autre pays.Chaque établissement a un responsable des relations avec les candidats étrangers chargé d’aider le candidat à se débrouiller. Les contacts de ce responsable sont indiqués sur le site Web de l'université choisie.Comment obtenir un visa étudiantUn candidat étranger doit obtenir un visa étudiant pour rester en Russie. Il est délivré aux détenteurs d'une invitation. Celle-ci est envoyée par le ministère russe des Affaires étrangères et le Service fédéral des migrations.Adaptation et études en RussieProcessus éducatifLes études dans les universités russes commencent d'habitude le 1er septembre. Un emploi du temps est toujours disponible au décanat de la faculté. Les cours se font en groupes. Chaque cours dure 1,5 heure. Il existe des cours et des séminaires pour le travail pratique.À la fin de chaque semestre, les étudiants passent des examens et des épreuves. Les universités peuvent cependant organiser leurs épreuves selon leurs propres calendriers en milieu de semestre.Vie estudiantine, logement, loisirsLe coût des études en Russie pour un étranger varie également selon l'université et oscille entre environ 1.700 et 12.500 dollars par an. Les cours préparatoires coûtent environ 2.200 dollars. En fonction de la ville où se trouve l'université, le loyer, les transports et d'autres charges varient également. En dehors de Moscou et Saint-Pétersbourg, les études sont moins coûteuses, ainsi que le logement et d'autres services. Des informations plus détaillées sur les tarifs et les autres options et conditions sont disponibles sur les sites Web de chaque université.Un logement en cité universitaire coûte près de 150 dollars par mois. Les frais alimentaires peuvent constituer à peu près la même somme. Les dépenses personnelles dépendent des habitudes de chacun et pourraient se chiffrer à 170 dollars par mois.La vie estudiantine informelle varie également selon les universités. Certaines offrent des possibilités de participer à des spectacles amateurs et autres activités, la majorité d'entre elles proposent des activités sportives sur leur territoire et des clubs thématiques.Adaptation des nouveaux venusPays multiethnique, la Russie ne pose pas de problèmes d’adaptation pour les représentants d’autres pays. Le problème de la religion est aussi inexistant, le pays comptant des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des juifs et des représentants d’autres religions. La liberté de conscience est garantie par la Constitution russe.Les établissements d’enseignement supérieur russes ont une longue expérience dans la formation et l’adaptation des étrangers.Le seul inconvénient pour les ressortissants des pays chauds pourrait probablement être le climat. En effet, il fait froid en hiver dans les villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg ou Novossibirsk. Or, des vêtements adaptés règlent cela facilement, à noter d’ailleurs que les bâtiments sont très bien chauffés. Cependant, vu la richesse des zones climatiques, il est possible d'opter pour une université située dans le sud du pays.Pourquoi opter pour la RussieLa Russie considère son système d’enseignement comme l’un des meilleurs au monde. Le pays est le leader mondial pour le niveau d’alphabétisation de sa population (99,6%). Dans les universités, 80% des enseignants sont des professeurs titulaires ou des docteurs ès sciences.Le coût de l'enseignement supérieur est cependant beaucoup plus bas par rapport aux universités occidentales, comme celles des États-Unis, du Canada ou du Royaume-Uni. En outre, la Russie fournit aux étrangers chaque année des milliers de places gratuites dans les écoles supérieures, ce que peu de pays font.En outre, les étudiants en Russie bénéficient de certains avantages comme de tarifs réduits pour les transports en commun, les musées et d’autres lieux publics.Il est possible de choisir entre 300 facultés et spécialités en médecine, en ingénierie et en sciences techniques, économiques et humaines. Les étudiants ont accès à des laboratoires modernes et à des centres de recherche scientifique et technique.En outre, le séjour en Russie offre une rare possibilité de découvrir un pays avec un riche patrimoine culturel et historique ainsi que de beaux paysages naturels. Le pays préserve en outre les traditions des plus de 160 ethnies qui le peuplent.

