https://fr.sputniknews.africa/20230726/ces-neufpays-africains-creent-un-consortium-educatifavec-la-russie-1060800574.html

Ces neuf pays africains créent un consortium éducatif avec la Russie

Ces neuf pays africains créent un consortium éducatif avec la Russie

Les représentants de neuf pays africains et l’Université minière de Saint-Pétersbourg ont signé un accord qui permettra la création d'un consortium éducatif... 26.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-26T22:05+0200

2023-07-26T22:05+0200

2023-07-26T22:05+0200

afrique

russie

international

éducation

afrique du sud

angola

ghana

égypte

mali

namibie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104258/47/1042584723_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d418c3efe109c21170fc794abc92fde0.jpg

L’Afrique du Sud, l’Angola, le Ghana, l’Égypte, le Mali, la Namibie, le Nigeria, la Zambie et le Zimbabwe ont signé avec l'Université minière de Saint-Pétersbourg, ce mercredi 26 juillet, un accord qui prévoit la mise en place d'un consortium pour former des spécialistes de l’industrie minière, a déclaré l'établissement à Sputnik.Selon lui, les parties signataires envisagent d’ouvrir deux bureaux du consortium éducatif russo-africain: l’un à l'Université des mines de Saint-Pétersbourg et l’autre en Afrique.Attirer les étudiants africainsSelon le communiqué, la signature de cet accord permettra d'augmenter le nombre d'étudiants originaires d'États africains à l'université minière de Saint-Pétersbourg, ainsi que la participation des professeurs de l'établissement à des programmes de formation spécialisée dans les pays africains. Stopper la nouvelle invasion colonialeSelon M.Litvinenko, la mise en place de systèmes nationaux d'enseignement supérieur de haute qualité peut empêcher l’Occident d’atteindre son objectif, à savoir imposer son contrôle sur les principales ressources énergétiques et minérales du monde. En particulier, l'or, le platine, les diamants, le cuivre, le pétrole, le gaz naturel et le charbon.Selon lui, "l'Afrique fait maintenant face à une nouvelle invasion coloniale, plus destructrice dans son ampleur et ses conséquences qu'au XIXe siècle".Créée en 1773, l'Université minière de Saint-Pétersbourg est le premier établissement d'enseignement technique supérieur de Russie. Le décret relatif à sa création a été signé par l'impératrice Catherine II.

afrique

russie

afrique du sud

angola

ghana

égypte

mali

namibie

nigeria

zambie

zimbabwe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, russie, international, éducation, afrique du sud, angola, ghana, égypte, mali, namibie, nigeria, zambie, zimbabwe, accord