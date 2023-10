https://fr.sputniknews.africa/20231027/comment-obtenir-un-visa-russe-le-guide-complet-1063099422.html

Quelles démarches faut-il entreprendre pour obtenir un visa d'entrée en Russie en 2023? Quels documents présenter? Combien cela coûte et combien de temps cela... 27.10.2023, Sputnik Afrique

Avant vos prochaines vacances ou un voyage d’affaires en Russie, il faut d’abord effectuer certaines formalités administratives. L’obtention d’un visa en fait partie. Un visa est un permis d'entrée, de séjour ou de transit sur le territoire russe. Représentant un autocollant mis sur une page d'un passeport, il est délivré aux ressortissants de pays étrangers et aux apatrides.Le visa russeUn étranger ou une personne sans citoyenneté qui désire entrer en Fédération de Russie doit d'habitude obtenir un visa d'entrée. En sont exemptées les personnes concernées par des accords passés entre la Russie et leurs pays respectifs. D'habitude, le visa est requis pour la plupart des pays du monde excepté ceux d'Amérique du Sud et de certains pays du Proche-Orient et d'Asie.Pour obtenir un visa, un étranger doit s'adresser au consulat russe de là où il réside. Les établissements consulaires délivrent un visa en fonction de l'objectif du voyage et de la durée du séjour de l'étranger en Russie. Déjà à la frontière, l'entrée peut être interdite à toute personne ayant présenté des informations notoirement fausses sur lui ou sur l'objectif de son séjour dans le pays.Ce qu'il faut pour entrer en RussieMalgré la situation géopolitique internationale compliquée et les nombreuses restrictions imposées à la Russie, le pays est toujours ouvert aux étrangers. Pour obtenir un visa d'entrée, il suffit de remplir un formulaire et de présenter un paquet de documents, en payant en outre les frais de service.Types de visaLe Service des douanes du Service de sécurité russe rappelle que la catégorie du visa délivré doit correspondre à l'objectif du voyage de l'étranger en Fédération de Russie. Quels types de visa existe-t-il?TouristiqueConcerne les activités touristiques, telles que les voyages et les visites de curiosités, de musées etc. C'est le type de visa le plus répandu et le moins cher. Il est délivré pour un délai maximum de 180 jours. Il peut être à entrée unique, double entrée ou multiple.PrivéConcerne les rencontres privées avec des amis, des visites d'amis ou de membres de famille. Ceux-ci, citoyens russes ou possédant un permis de séjour, font une invitation en présentant des garanties financières et en indiquant leur adresse où sera logée la personne concernée. Il s'agit donc d'une variante plus complexe et prenant plus de temps que celle du visa touristique.D'affairesConcerne les événements comme les conférences, les négociations, les réunions d'affaires. À ne pas confondre avec le visa de travail! Ce visa ne sera pas délivré aux chômeurs, aux étudiants, aux retraités etc. car cette catégorie de personnes ne peut pas avoir d'intérêt commercial pour aller en Russie.De travailEst délivré aux ressortissants étrangers travaillant en Russie. C'est le type de visa le plus complexe et le plus cher. Il est délivré aux spécialistes étrangers venant en Russie pour travailler et toucher un salaire, et qui possèdent un permis de travail. L'étranger concerné ne peut travailler que dans l'entreprise dont le nom est indiqué sur son visa. Pour avoir un visa valable pour un autre employeur, il faut quitter le territoire et renouveler le processus d'obtention.D'étudesEst délivré pour faire ses études en Russie, sur l'invitation de l'établissement de l'enseignement supérieur.HumanitaireEst destiné aux bénévoles, aux collaborateurs d'organisations caritatives, à ceux qui accordent une aide humanitaire ou s'occupent d'activités scientifiques. Il peut être délivré aux étrangers en vue de nouer des liens sportifs ou religieux.De transitEst destiné aux personnes transitant via le territoire russe. Ce type de visa n'est pas requis pour les étrangers qui restent à l'aéroport et ne quittent pas la zone de transit, ainsi que pour ceux qui réalisent un vol sans escale au-dessus de la Russie.De serviceEn ont besoin les membres de délégations étrangères et leurs familles, ainsi que les membres de l'appareil et le personnel de service des représentations diplomatiques.DiplomatiqueEn ont besoin les étrangers possédant un passeport diplomatique. Il est délivré sur décision du ministère russe des Affaires étrangères aux personnes qui sont envoyées en mission diplomatique ou dans un établissement consulaire en Russie.Comment demander un visa russeUne personne qui souhaite se rendre en Russie doit normalement s'adresser à un service consulaire russe qui se trouve dans son pays de résidence. Il faut rassembler un paquet de documents nécessaires (voir ci-dessus), avec deux photos, remplir un formulaire électronique et payer les frais de service.Où s'adresserPour obtenir un visa russe, un ressortissant étranger peut s'adresser au consulat de l'ambassade de Russie dans son pays. Il est également possible, dans de nombreux pays, d'aller dans un centre de visas (voir ci-dessus).Documents nécessairesLe demandeur de visa doit présenter au consulat russe:FormulaireLe formulaire est électronique, il est rempli sur le site spécial créé par les services du ministère russe des Affaires étrangères. Les frais de serviceLe visa russe coûte actuellement près de 112 dollars américains. Les informations détaillées sur les frais consulaires sont à préciser sur le site du consulat pertinent. Délai d'obtentionLe délai d’obtention d’un visa pour la Russie est d'habitude de 10 jours ouvrés. Il est également possible de l'obtenir en 48 heures en cas d'urgence. Le délai peut, en revanche, être prolongé jusqu'à 30 jours ouvrés s'il y a besoin d'étudier la demande plus en détail.Durée du visaLe visa touristique est délivré pour un délai allant jusqu'à 180 jours, s'il est multiple. Il peut être aussi à entrée unique, pour une durée maximale de 90 jours.Le visa privé est délivré pour une durée allant de 3 mois à un an.Le visa d'affaires peut être à entrée unique ou à double entrée, d'une durée comprise entre 1 et 3 mois, mais aussi multiple d'une durée de 6 mois, un an, 3 et 5 ans. Il permet de se trouver sur le sol russe 90 jours tous les 180 jours.Le visa de travail est délivré pour une période allant d'un an à 3 ans et permet de séjourner en Russie pendant toute cette période.Le visa d'études primaire est valable pendant trois mois. Il faut ensuite le renouveler en présentant une demande à son université. Le visa secondaire est délivré pour un an et donne droit aux voyages en dehors de la Russie.Le visa humanitaire ordinaire peut être à entrée unique ou à double entrée, d'une durée jusqu'à trois mois, ou bien multiple. Le séjour d'ukrainien étranger en Russie dans le dernier des cas ne doit pas dépasser les 90 jours tous les 180 jours.En toute logique, le visa de transit est délivré pour une courte durée. Il peut ainsi être obtenu par un étranger qui voyage par avion via la Russie. La durée ne dépassera donc pas trois jours. S'il veut, en revanche, traverser la frontière russe à bord d'un véhicule léger, le visa de transit est délivré pour un délai qui suffit pour y passer par l'itinéraire le plus court. Ce délai est défini à raison de 500 kilomètres de trajet par jour.Le visa de service peut être à entrée unique ou à double entrée, d'une durée allant jusqu’à trois mois. Un autre délai peut être défini en cas d'accord existant entre un État étranger et la Russie.Le visa diplomatique, à entrée unique ou double entrée, est délivré aux chefs d'État et de gouvernement, aux membres de délégations officielles et à leurs familles et accompagnateurs pour une durée de trois mois maximum. Il est accordé aux agents diplomatiques et aux employés de consulats, ainsi qu'aux membres d'organisations internationales au statut diplomatique pour trois mois maximum, avec prolongation possible pour un an. Les courriers consulaires ou diplomatiques obtiennent un visa à entrée unique ou double entrée d'une durée de trois mois maximum ou multiple d'une durée allant jusqu'à un an.Centres des visas de RussieLes centres des visas fonctionnent surtout dans les pays de l'UE, les États-Unis et la Chine. Il s'agit d'organisations indépendantes qui coopèrent avec les consulats. Au lieu d'aller au consulat, il est possible d'obtenir un visa plus vite en payant les services d'un tel centre.Ces informations sont valables à la date de publication de ce guide, veuillez à actualiser les détails.

