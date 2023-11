Le prix du cacao bat un record jamais atteint depuis un demi-siècle

"En moyenne, au cours des 15 dernières années (depuis la dernière grande crise), le cacao s'est négocié autour des 3.500 dollars la tonne. Pendant cette période, les États-Unis, qui consomment la plus grande partie du café mondial, ont vu l'inflation augmenter de plus de 40%. Et aux prix d'aujourd'hui, ces 3.500 dollars devraient en valoir 5.000. Même en l'absence de facteurs tels que les mauvaises récoltes, les fluctuations climatiques, etc… Le cacao aura toujours tendance à atteindre ce niveau", a-t-il prévu.