Cacao en Côte d'Ivoire: début de saison en berne

Cacao en Côte d'Ivoire: début de saison en berne

Le début de la récolte de cacao s'annonce morose en Côte d'Ivoire: un mois après le démarrage de la nouvelle campagne, les exportateurs témoignent d'arrivées... 14.11.2023

Un mois après le début de la récolte de cacao, les arrivées de fèves dans les ports de Côte d'Ivoire, principal producteur mondial, avaient atteint 350.000 tonnes au 12 novembre, selon les estimations des exportateurs, relate Reuters.C’est 25% de moins par rapport à la même période de la saison dernière.Selon l’agence, en une seule semaine du 6 au 12 novembre, environ 60.000 tonnes de fèves de cacao ont été livrées au port d'Abidjan et à San Pedro, contre 118.000 tonnes la même semaine de la saison précédente.Nouvelle saisonConsidérée comme la principale, la nouvelle campagne 2023/2024 a débuté le 1er octobre et prendra fin en mars.Pour cette période, le gouvernement ivoirien a fixé le prix du kilo de cacao à 1.000 francs CFA (soit 1,6 dollar), ce qui représente une hausse par rapport aux 900 francs CFA de la campagne précédente. C’est pourtant moins qu’au Ghana, deuxième producteur mondial (1.126 francs CFA le kilo).Quant au marché international, la valeur de la tonne de cacao ne cesse d’augmenter: les prix à la bourse de New York étaient de 2.560 dollars en janvier 2023, tandis que début novembre, cet indicateur a atteint 4.000 dollars.Baisse considérablePour cette campagne, les prévisions ne sont pas optimistes, compte tenu de l’impact de fortes pluies en juillet sur la récolte. D’après les estimations de septembre, relayées par Africanews, la production de cacao devrait tourner autour de 1,8 million. Cela marquerait le plus bas niveau depuis plus de 5 ans.Pour la saison 2022-2023, la Côte d’Ivoire a produit 2,4 millions de tonnes de cacao, selon le Conseil du Café-Cacao (CCC).

