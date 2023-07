https://fr.sputniknews.africa/20230716/la-cote-divoire-suspend-les-exportations-de-cacao-1060579105.html

La Côte d'Ivoire suspend les exportations de cacao

Les autorités ivoiriennes ont stoppé la réalisation des contrats d'exportation de cacao pour 2023-2024 en raison de fortes pluies qui se sont abattues sur le... 16.07.2023, Sputnik Afrique

La Côte d’Ivoire a suspendu ses exportations de cacao pour la saison 2023-2024 après les fortes pluies qui se sont abattues ces dernières semaines sur le pays et ont inondé de nombreuses exploitations du premier producteur de cacao au monde. La récolte principale de cacao devrait commencer à affluer dans les ports à partir du mois d’octobre, mais la production devrait diminuer de manière significative, a déclaré Yves Brahima Kone, directeur général du Conseil du café et du cacao (CCC) ivoirien, cité par les médias. Selon Yves Brahima Kone, les ventes avant la suspension avaient dépassé le million de tonnes.Conséquences de la suspension des exportations Les prix du cacao atteignent actuellement des niveaux records en raison des inquiétudes sur les approvisionnements.Cet arrêt des ventes sera un coup dur pour le pays dont les recettes d’exportation de l’or brun pèsent pour 40%, selon les Nations unies. Il se répercutera aussi sur les acheteurs que sont les grandes maisons de commerce de matières premières comme Cargill et Olam et les chocolatiers comme Barry Callebaut, Hershey et Nestlé. Intempéries en Côte d'IvoireLes fortes précipitations en Côte d'Ivoire ont causé la mort de trente personnes depuis début avril dernier, ainsi que des dégâts matériels importants, avait déclaré le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly. Les pluies torrentielles suivies d'inondations dévastatrices sont récurrentes dans la plus grande ville ivoirienne qui compte près de six millions d'habitants.

