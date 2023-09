https://fr.sputniknews.africa/20230930/le-chocolat-sera-probablement-encore-plus-cher-et-voici-pourquoi-1062452084.html

Le chocolat sera probablement encore plus cher, et voici pourquoi



30.09.2023

2023-09-30

Après que la Côte d’Ivoire a suspendu ses exportations de cacao pour la saison 2023-2024, le prix du chocolat risque de bondir encore davantage si la nouvelle récolte en Afrique de l'Ouest s'avère décevante, note Bloomberg.Les prix du cacao ont déjà grimpé d'environ 47% au cours de l'année passée, sur fond de crainte que les intempéries et les maladies des cultures ne nuisent à la production de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Ces deux pays représentent les deux tiers de l'offre mondiale, la Côte d’Ivoire contribuant à elle seule à 45% de la production globale d’"or brun". Le phénomène El Niño pourrait aggraver la situation, et les analystes s'attendent à une troisième période consécutive de pénurie mondiale pour la nouvelle saison qui vient de commencer.Un record depuis 12 ansCela signifie que même si les pressions sur les prix s’atténuent pour l’alimentation en général, les prix des friandises pourraient continuer de monter. Les principaux fabricants de chocolat comme Hershey Co. et Lindt & Spruengli AG ont déjà averti sur d'éventuelles nouvelles hausses. Certains signes montrent que les produits plus chers font passer la demande de l'Europe vers le marché croissant d'Asie, ajoute l'agence.Les prix à terme du cacao à New York ont ​​atteint un sommet depuis 12 ans à la mi-septembre, se rapprochant ainsi d'un prix observé pour la dernière fois en 1979, mais ont depuis légèrement baissé. L'excès de pluie, les épidémies de ravageurs et de maladies qui ont affecté les cultures en Afrique de l'Ouest en sont la cause.La transformation est ralentieLa récolte du cacao se déroule en deux temps, expliquait Le Monde. Au cours de la campagne principale, du 1er octobre à la fin du mois de mars, 80% du cacao annuel est vendu, puis, de début avril à fin septembre, se déroule la campagne intermédiaire. Le prix est fixé chaque 1er octobre et les ventes sont faites à terme, c’est-à-dire avant la récolte, sur promesse de livraison à une échéance donnée.En juillet, la Côte d'Ivoire prévoyait que la production de la campagne principale diminuerait de près d'un cinquième par rapport à l'année dernière, rappelle Bloomberg. Les quantités pourraient encore changer.La tension du marché se reflète tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Les usines de cacao du monde entier ont ralenti la transformation des fèves en produits utilisés en confiserie, constate l'agence.

