https://fr.sputniknews.africa/20231020/une-usine-de-transformation-de-cacao-a-plus-de-10-millions-de-dollars-annoncee-en-cote-divoire-1062946840.html

Une usine de transformation de cacao à plus de 10 millions de dollars annoncée en Côte d’Ivoire

Une usine de transformation de cacao à plus de 10 millions de dollars annoncée en Côte d’Ivoire

L’un des plus importants producteurs de cacao, la Côte d’Ivoire veut construire une usine de transformation de cacao. Le projet est porté par un coopératif... 20.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-20T15:33+0200

2023-10-20T15:33+0200

2023-10-20T15:33+0200

afrique subsaharienne

côte d'ivoire

cacao

exportations

transformation

production

usine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/02/1056705883_0:250:3083:1984_1920x0_80_0_0_7b1aaecb046688a2b2c42ff4728efab3.jpg

La Côte d’Ivoire, l’un des plus gros producteurs mondiaux de cacao, redouble d’efforts afin de se doter d‘une ligne complète de transformation de ce produit.Ainsi, une usine de transformation de cacao pourrait voir le jour à Duékoué dans l’ouest du pays, selon le Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI).Le projet est porté par la Société coopérative agricole Nyienfe de Duékoué (SCOOPRANY) et ses partenaires italiens, selon le communiqué de l’organisme public. Le 19 octobre, ils ont été reçus par Solange Amichia, directrice de CEPICI, pour discuter des modalités du projet.Le projet est estimé à plus de 6 milliards FCFA, soit 10,5 millions de dollars. L’usine aura une capacité de broyage de 20.000 tonnes de fèves par an et devrait également produire 6.000 tonnes de produits dérivés du cacao.En Côte d’Ivoire, le cacao est le principal contributeur aux recettes d’exportation du secteur agricole. Cette année, en raison de fortes pluies estivales, la production agricole annuelle du pays devrait seulement se situer autour de 1,9 million de tonnes, contre près de 2,3 millions pour la saison dernière, d’après les exportateurs et les compteurs de cabosses relayés par AfricaNews.

afrique subsaharienne

côte d'ivoire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, côte d'ivoire, cacao, exportations, transformation, production, usine