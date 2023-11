Le G7 entend sanctionner les diamants russes, c’est l’Afrique qui en pâtirait

https://fr.sputniknews.africa/20231114/le-g7-entend-sanctionner-les-diamants-russes-cest-lafrique-qui-en-patirait-1063550036.html

Le président du Processus de Kimberley a mis en garde les pays du G7 sur l’effet néfaste que les éventuelles sanctions contre les diamants russes auraient pour... 14.11.2023, Sputnik Afrique

La plupart des ministres africains réunis à la récente séance plénière du Processus de Kimberly (PK) estiment que les sanctions que le G7 envisage d’adopter contre les diamants russes causerait "un préjudice irréparable" aux producteurs africains sans atteindre leur objectif principal, a averti ce mardi 14 novembre Ahmed bin Sulayem, représentant des Émirats arabes unis, nouveau président émirati du PK, cité par les médias.Selon lui, tout système proposé devrait tenir compte des points de vue des pays africains tels que le Botswana, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud.Risque majeur pour le marché des diamants naturelsLes restrictions imposées aux diamants russes sur les marchés mondiaux auront pour conséquence l'effondrement de la valeur des diamants et le remplacement accéléré des pierres naturelles par des pierres synthétiques plus abordables produites en quantités illimitées, a estimé pour sa part Alexeï Moïsseïev, vice-ministre russe des Finances. Moscou ne restera pas les bras croisésDe son côté, la Russie mettra tout en œuvre pour atténuer l'impact dévastateur des actions "irréfléchies" de l'Occident sur l'industrie du diamant, a annoncé M.Moïsseïev.Sanctions en préparationLe G7 et l'Union européenne étudient plusieurs options pour créer un système de traçabilité afin de limiter le commerce des diamants russes dans les pays du G7. L'option proposée par la Belgique suggère qu'Anvers, l'un des principaux centres du commerce mondial de diamants, devienne une plaque tournante pour la vérification du respect des sanctions.Pourtant, les pays producteurs africains craignent qu'Anvers n'en profite à leurs dépens. L'Association des producteurs de diamants africains, qui représente 19 producteurs contrôlant 60% de la production mondiale, avait déjà prévenu que la proposition perturberait les chaînes d'approvisionnement et imposerait des coûts supplémentaires aux pays.Première tentative occidentale déjouéeEn 2022, les États-Unis et d'autres pays occidentaux avaient demandé que les diamants russes soient étiquetés comme des diamants "de la guerre" dans le cadre du Processus de Kimberley, organisation intergouvernementale permanente dont la certification est requise pour tout chargement de diamants entrant dans la chaîne de valeur.En conséquence, les diamants russes auraient pu être privés de la possibilité d'être vendus légalement. Lors de la session du PK de 2022, la Russie, soutenue par la République centrafricaine, la Biélorussie et le Kirghizstan, avait fait pression pour que cette motion soit supprimée, déclarant que la "politisation" du commerce des diamants était inacceptable.

