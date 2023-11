https://fr.sputniknews.africa/20231105/la-russie-est-devenue-le-leader-de-la-production-de-diamants-en-2022-1063334233.html

La Russie est devenue le leader de la production de diamants en 2022

La production mondiale de diamants a été de 119,96 millions de carats en 2022, et 35% de ce volume, soit 41,9 millions de carats, a été extrait en Russie, a établi Sputnik en se basant sur les données du processus de Kimberley, forum international visant à prévenir l'entrée de diamants de conflits sur le marché mondial. Cette proportion est un record pour le pays, qui depuis des années représentait 22 à 33% par an de la production mondiale de diamants.Quant aux pays africains, 61,6 millions de carats y ont été extraits. Les plus grands producteurs de diamants du continent sont le Botswana (24,5 millions de carats), la République démocratique du Congo (9,9 millions de carats) et l'Afrique du Sud (9,7 millions de carats). Outre l'Afrique, les leaders en termes de volumes de production étaient le Canada (16,3 millions de carats) et le Brésil (158.000 carats).Les exportationsPourtant, les principaux exportateurs de diamants bruts ne sont pas ceux qui les produisent. Ainsi, les Émirats arabes unis ont vendu le plus de diamants en 2022, soit 89,4 millions de carats (27% des exportations mondiales), l'Union européenne qui n’extrait pas cette pierre, en a exporté 75,2 millions de carats (22,7%).La Russie a exporté 36,7 millions de carats et le Botswana a vendu 27,1 millions de carats. L'Inde, qui ne produit pas ses propres diamants, a vendu 26,1 millions de carats. Pour le Canada, ce nombre est de 16,3 millions de carats, pour la RDC de 11,6 millions de carats, et l’Afrique du Sud de 10,8 millions de carats.Menace de sanctionsL’Union européenne se penche actuellement sur le 12e paquet de sanctions contre la Russie, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Cette fois il devrait inclure une interdiction de l'importation de diamants russes.La mesure ne fait pourtant pas l’unanimité. Avec plusieurs propositions à l'étude, l'industrie débat de la manière dont le pays d'origine d'un diamant doit être vérifié, du lieu où cela doit être fait et de la taille des pierres, brutes ou polies, qui doivent faire partie de la règle.

