Une raffinerie appartenant à l’homme le plus riche d’Afrique va démarrer "très bientôt"

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a déclaré que sa raffinerie avait obtenu une licence pour traiter plus de 300.000 barils de brut nigérian par jour et... 12.11.2023, Sputnik Afrique

Une nouvelle raffinerie nigériane a obtenu une licence pour traiter plus de 300.000 barils de brut national par jour, a déclaré Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, propriétaire de cette installation. Le début de la production est imminent.Bien que la raffinerie n'ait pas lancé sa production en août comme elle était censée le faire, le milliardaire a assuré qu’elle commencerait à fonctionner "très, très bientôt", rapportent les médias.Selon M.Dangote, dont la fortune est estimée à 16,2 milliards de dollars par l'indice Bloomberg Billionaires, la priorité de la raffinerie est de fournir de l’essence au Nigeria avant de l’exporter ailleurs, notamment en Afrique de l’Ouest.Il a précisé que l’entreprise devrait produire 27 millions de litres de diesel, 11 millions de litres de kérosène et 9 millions de litres de carburéacteur. Le pétrole proviendra de la compagnie pétrolière nationale du Nigeria et d’autres producteurs nationaux.Une ère nouvelle pour le Nigeria et l’AfriqueLe 5 novembre, les médias ont rapporté que la raffinerie recevrait jusqu'à six cargaisons de pétrole brut pour des essais en décembre livrées par la société publique Nigerian National Petroleum Company (NNPC), la seule compagnie pétrolière agréée du pays.Parlant de l'importance de l’entreprise de Dangote pour le pays et l'Afrique, en mai, le président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie, NJ Ayuk, a déclaré à Sputnik qu'elle "inaugure une nouvelle ère", pas seulement pour le Nigeria, mais aussi pour que le continent africain tout entier afin qu’il puisse surmonter ses problèmes énergétiques.

