Ce milliardaire africain aurait fait revenir près de 700 millions USD dans son pays

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a procédé à un rapatriement de capitaux d'un montant de près de 700 millions de dollars, selon le site d'information... 06.11.2023, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

nigeria

milliardaires

aliko dangote

rapatriement

confiance

économie

Plus de 687 millions de dollars ont été rapatriés au Nigeria par l'intermédiaire de plusieurs banques nigérianes, a déclaré le 5 novembre Dangote Industries Limited, le groupe industriel multinational détenu par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, cité par le magazine Billionaires Africa.Selon le magazine, cet énorme rapatriement de capitaux démontre non seulement l'engagement à long terme du groupe envers le Nigeria, mais aussi sa confiance dans la renaissance économique du pays sous la direction du Président du Nigéria Bola Ahmed Tinubu.Le rapatriement des 687 millions de dollars se serait déroulé en plusieurs étapes. Près de 576 millions de dollars ont été envoyés par l'intermédiaire de plusieurs banques nigérianes et plus de 111 millions de dollars ont été engagés dans une opération de change en espèces entre Dangote Cement Plc, la principale entreprise du groupe Dangote, et la compagnie aérienne Ethiopian Airlines.Dangote Industries Limites a ainsi répondu aux allégations de BUA Group, un concurrent du groupe Dangote, sur des transactions illégales et le blanchiment d'argent présumés. Les deux sociétés rivales cherchent à dominer le secteur manufacturier nigérian, selon les médias.

afrique subsaharienne

nigeria

