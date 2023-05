https://fr.sputniknews.africa/20230524/ce-milliardaire-africain-a-engrange-pres-de-2-milliards-de-dollars-de-plus-depuis-debut-2023-1059451385.html

Ce milliardaire africain a engrangé près de 2 milliards de dollars de plus depuis début 2023

L’homme le plus riche d’Afrique, le milliardaire nigérian Aliko Dangote, qui a fait fortune dans la cimenterie, a vu sa richesse augmenter de 1,77 milliard de dollars (+9,5%) depuis le début de l’année 2023, selon la dernière mise à jour du Bloomberg Billionaires Index réalisée ce 24 mai.C’est notamment grâce à la hausse de la valeur marchande de son groupe cimentier coté à la Bourse de Lagos.Ainsi, d’après les calculs de Bloomberg, sa fortune a atteint 20,5 milliards de dollars. Le milliardaire s’est alors placé à la 82e position de ce classement où figurent 499 autres hommes riches.Outre le ciment, le conglomérat Dangote Group opère aussi dans les secteurs de l’agro-industrie, de l'immobilier, des engrais et du raffinage du pétrole.En tête des 10 hommes les plus riches d’Afrique en 2022L’industriel nigérian Aliko Dangote est devenu la personne la plus riche du continent en 2022, pour la 12e année consécutive, d’après le magazine américain Forbes.Selon le média, sa fortune s’élevait à 13,5 milliards de dollars en 2022, contre 13,9 milliards en 2021.

