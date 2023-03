https://fr.sputniknews.africa/20230308/qui-sont-ces-hommes-daffaires-les-plus-riches-dafrique-1058134636.html

Qui sont ces hommes d’affaires les plus riches d’Afrique?

Qui sont ces hommes d’affaires les plus riches d’Afrique?

Un nouveau classement des hommes d’affaires les plus riches a vu le jour. Parmi les Africains, c’est le fondateur et président du plus grand producteur de... 08.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-08T16:50+0100

2023-03-08T16:50+0100

2023-03-08T16:50+0100

afrique

afrique du sud

or

lingots d'or

fortune

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104355/74/1043557414_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_8a031c8b395b5780e2362491b8382a3f.jpg

Bloomberg a rendu public son indice des milliardaires annuel qui dévoile les plus riches à travers le monde entier, dont en Afrique.Les évaluations sont faites alors que la valeur nette collective des personnes les plus riches du continent africain a grimpé à 87,3 milliards de dollars.Le grand gagnant de ce classement est Aliko Dangote, fondateur et président du plus grand producteur de ciment du continent, Dangote Cement. Il occupe cette position depuis une douzaine d’années, sa fortune étant actuellement estimée à 19,4 milliards de dollars.Produits de luxe, etc…C’est l’homme d’affaires sud-africain Johann Rupert qui est placé en deuxième position. La fortune du dirigeant de la société suisse de produits de luxe Richemont (comprenant les marques Cartier, Montblanc, Chloé ou encore Van Cleef & Arpels) est estimée à 12,1 milliards de dollars.Ensuite vient Nicky Oppenheimer, aussi un Sud-Africain, héritier de la fortune du diamant De Beers. Sa fortune a bondi de 1,19 milliards de dollars depuis le début de l'année.Le magnat des affaires nigérian Abdulsamad Rabiu se trouve au pied du podium. Il est le fondateur du groupe BUA comprenant la production de ciment, le raffinage du sucre et l'immobilier. Derrière lui, l'homme d'affaires le plus riche d'Égypte, Nassef Sawiris, prend la 5ème place. Leurs fortunes sont respectivement évaluées à 8,2 milliards et à 7,34 milliards de dollars.

afrique

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique du sud, or, lingots d'or, fortune