Les 10 hommes les plus riches d'Afrique en 2022 selon Forbes

Les 10 hommes les plus riches d’Afrique en 2022 selon Forbes

Voici le top 10 des personnalités les plus riches du continent africain au titre de l'année 2022. Pour la 12e fois consécutive, c'est le Nigérian Dangote qui...

Le magazine américain Forbes a publié fin janvier son classement des milliardaires africains. La liste en compte 19 issus de sept pays.Le top 10 de ce classement est composé d'hommes du Nigeria, d’Afrique du Sud, d'Égypte et d’Algérie.C’est l’industriel nigérian Aliko Dangote qui est en tête, devenant la personne la plus riche du continent pour la 12e année consécutive. Selon le média, sa fortune s’élève à 13,5 milliards de dollars en 2022, contre 13,9 milliards en 2021.La deuxième position est occupée par le magnat sud-africain des produits de luxe Johann Rupert et sa famille avec une fortune de 10,7 milliards de dollars (11 milliards en 2021).Il est suivi par son compatriote Nicky Oppenheimer avec 8,4 milliards de dollars (8,7 milliards en 2021).En quatrième place se positionne le milliardaire nigérian Abdulsamad Rabiu et ses 7,6 milliards de dollars (7 milliards en 2021).L’Égyptien Nassef Sawiris occupe la cinquième position avec une fortune estimée à 7,3 milliards de dollars (8,6 milliards en 2021).Puis, les 6e, 7e et 8e places sont respectivement tenues par le Nigérian Mike Adenuga, l’Algérien Issad Rebrab et l’Égyptien Naguib Sawiris. Mike Adenuga a une fortune de 6,3 milliards de dollars (6,7 milliards en 2021), Issad Rebrab de 4,6 milliards (5,1 milliards en 2021) et Naguib Sawiris de 3,3 milliards (3,4 milliards en 2021).Les deux dernières positions du top 10 sont complétées par le Sud-Africain Patrice Motsepe avec 3,2 milliards de dollars (3,1 milliards en 2021) et l’Égyptien Mohamed Mansour dont la fortune se monte à 2,9 milliards (2,5 milliards en 2021).

