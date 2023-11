https://fr.sputniknews.africa/20231112/lukraine-dans-lotan-un-ex-chef-de-lalliance-propose-de-laccepter-sans-ces-regions-1063494852.html

Un ancien secrétaire général de l'Otan a proposé que l'Ukraine rejoigne l'alliance militaire, mais sans les régions intégrées à la Russie, selon le Guardian. 12.11.2023, Sputnik Afrique

Alors que l’éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’Otan pourrait être débattue lors du prochain sommet de l’alliance en 2024, un ancien secrétaire général de l’Otan estime que ce sujet ne peut pas être reporté à nouveau, rapporte le Guardian.Selon Anders Fogh Rasmussen, l’Ukraine pourrait être admise sans les territoires intégrés à la Russie.En excluant de l’Otan les territoires rattachés par la Russie [par référendums en septembre 2022, ndlr], la menace d’un conflit entre la Russie et l’Alliance atlantique serait réduite, d’après lui.Selon le journal, M.Rasmussen a évoqué cette question avec Andriy Yermak, chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, notamment à la veille du dernier sommet de l'Otan à Vilnius cette année. Pendant ce sommet, l’alliance a publié une déclaration affirmant que l’Ukraine se verrait proposer une invitation lorsque les conditions le permettraient, rejetant ainsi la demande de l’Ukraine d’obtenir une date précise.Une adhésion contenant des risques pour MoscouLa Russie considère l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan comme une grave menace, car elle signifierait l’élargissement de l’alliance vers les frontières russes.Le Président russe a cependant souligné que Moscou ne s’était jamais opposé à l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne.Les référendumsFin septembre 2022, sept mois après le début de l’opération militaire, quatre régions (la république populaire de Donetsk, la république populaire de Lougansk, la région de Zaporojié et la région de Kherson) ont organisé des référendums d'adhésion à la Russie.Concernant les résultats, 99,23% des électeurs de la république populaire de Donetsk ont voté pour l’adhésion. En république populaire de Lougansk le taux d’approbation a été de 98,42%. En région de Zaporojié 93,1% des votants ont dit oui, et à Kherson ce taux a été de 87,05%.Pendant de nombreuses années, les habitants de ces régions, faisant alors la partie de l’Ukraine, avaient défendu le droit de parler russe et d'étudier la littérature et la culture russes. Après le coup d’État en Ukraine en 2014, la population russophone a refusé d’obéir au nouveau gouvernement. Cela s’est traduit par de massives manifestations. Les affrontements ont dégénéré en hostilités à grande échelle après l'envoi de troupes par Kiev.

