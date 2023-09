https://fr.sputniknews.africa/20230928/russes-pour-toujours-lanniversaire-du-rattachement-des-nouveaux-territoires-1062413850.html

"Russes pour toujours": l’anniversaire du rattachement des nouveaux territoires

"Russes pour toujours": l’anniversaire du rattachement des nouveaux territoires

Il y a un an, le 30 septembre 2022, quatre régions ont fait leur rentrée dans la Russie: les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que les

Ce 30 septembre, pour la première fois, la Russie fêtera la journée de la réunification. Elle marque le premier anniversaire du rattachement à Moscou de quatre territoires, ceux de deux républiques du Donbass, des régions de Zaporojie et de Kherson.Les habitants de ces territoires "ont porté à travers toutes ces années leur amour envers la Russie", enfin ils "deviennent Russes pour toujours", avait déclaré Poutine le 30 septembre 2022 à l'occasion de la signature de quatre accords portant sur l'intégration.Droit de parler russePendant de nombreuses années, les habitants de ces régions, faisant alors la partie de l’Ukraine, avaient défendu le droit de parler russe et d'étudier la littérature et la culture russes.Après le coup d’État en Ukraine en 2014, la population russophone a refusé d’obéir au nouveau gouvernement. Cela s’est traduit par de massives manifestations. Les affrontements ont dégénéré en hostilités à grande échelle.En avril 2014 le Donbass a proclamé sa souveraineté: le 7 avril a ainsi vu le jour la république populaire de Donetsk, celle de Lougansk a été proclamée le 27 avril.Le conflit sanglant a duré huit ans, avec environ 14.000 victimes. Grâce à la médiation de l'OSCE et de la Russie, un plan de cessez-le-feu a été dressé. Le point le plus important de l'accord a été l'adoption de la loi sur le statut du Donbass. Cependant, à cause de Kiev, le traité de paix n’a pas été conclu.La situation se compliqueLa Russie a régulièrement fourni une aide humanitaire aux résidents de ces républiques. Depuis 2019, une procédure d’obtention de la nationalité russe simplifiée pour leurs habitants a été mise en place.À l’automne 2021, la situation dans le Donbass s’est compliquée, les frappes se sont intensifiées.En conséquence, le 21 février 2022, la Russie a reconnu l'indépendance des républiques populaires et a signé avec elles des traités d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle.Trois jours plus tard, le 24 février, la Russie a déclenché une opération militaire spéciale visant à protéger le Donbass.Les référendumsFin septembre 2022, sept mois après le début de l’opération militaire, les deux républiques populaires ont demandé la tenue immédiate de référendums sur l'adhésion à la Russie.Les dates ont été fixées du 23 au 27 septembre. À part les deux républiques du Donbass, le vote a eu lieu dans les régions de Kherson et de Zaporojié, contrôlées majoritairement par la Russie.Concernant les résultats, 99,23% des électeurs de la république populaire de Donetsk ont voté pour l’adhésion. En république populaire de Lougansk le taux d’approbation a été de 98,42%. En région de Zaporojié 93,1% des votants ont dit oui, et à Kherson ce taux a été de 87,05%.Ce 28 septembre, une année après la réunification, Vladimir Poutine s’est entretenu avec les dirigeants de quatre nouvelles entités russes.

