Le "meilleur char du monde" affronte l’ennemi en Ukraine – vidéo

Lors de l'opération spéciale en Ukraine, des tankistes russes ont soutenu une unité de parachutistes.

Un équipage de char T-90M Proryv ("percée" en russe) accomplit ses tâches sur l’axe de Seversk de l’opération spéciale en Ukraine. Il soutient avec sa puissance de feu une unité de parachutistes de l’armée russe.Le ministère de la Défense a publié ce 3 septembre une vidéo montrant leur entraide.Dans la direction concernée, les opérations de combats intenses sont compliquées par un terrain difficile, a précisé l’instance.L'équipage du véhicule doit ainsi faire de son mieux pour s’approcher le plus possible de ses cibles.Le "meilleur tank du monde"Le T-90M est une modernisation du char de combat T-90. Les premiers véhicules ont été remis aux forces armées russes en 2020, et la production en série a débuté en 2021.Il s’agit de blindés impliqués actuellement dans l’opération spéciale.Le T-90M permet l'utilisation de nouvelles munitions de haute efficacité ainsi que de roquettes guidées qui peuvent détruire des chars et d'autres blindés de l'ennemi à une distance allant jusqu'à cinq kilomètres.La grande vitesse du T-90M, son économie de carburant et son autonomie de marche sont assurées par un moteur diesel d'une puissance de 1.130 chevaux-vapeur. Il est aussi doté d'une tourelle de combat avec un canon de 125 millimètres.L’armement est bien protégé, car la coque frontale et la tourelle sont recouvertes d'un blindage combiné avec une protection supplémentaire. En outre, un système de défense dynamique capable de résister aux missiles antichars les plus récents protège le véhicule des obus cumulés.En juin, M.Poutine avait estimé lors de sa rencontre avec des correspondants de guerre qu’aucun char n’était comparable au T-90 Proryv russe.

