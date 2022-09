Les habitants du Donbass et des régions de Kherson et Zaporojié "deviennent Russes pour toujours"

https://fr.sputniknews.africa/20220930/les-habitants-du-donbass-et-des-regions-de-kherson-et-zaporojie-deviennent-russes-pour-toujours-1056347358.html

Vladimir Poutine a tenu un discours solonnel à l'occasion de la signature de quatre accords portant sur l'intégration des régions de Kherson, de Zaporojié et des républiques du Donbass. Pour le chef de l'Etat russe, "derrière le choix des millions d'habitants [des régions] se trouve notre destin commun et une histoire millénaire".Vladimir Poutine a tenu à souligner que la décision des régions de se rattacher à la Russie est "leur droit à la justice et à l'autodétermination fixé dans la Charte de l’Onu"."Nous n'aspirons pas" à la restauration de l'URSSD'après Vladimir Poutine, le démembrement de l'URSS en 1991 est apparu comme une catastrophe nationale.Pourtant, la Russie ne vise pas sa restauration.Une russophobie "de plusieurs siècles"Vladimir Poutine a estimé que la raison de cette russophobie "de plusieurs siècles, de la méchanceté non dissimulée de ces élites occidentales envers la Russie résidait dans le fait que nous ne nous sommes pas laissé voler pendant la période des conquêtes coloniales".Les USA n'ont plus rien à proposer à part le pillage et le racket, selon PoutineLe Président russe a rappelé que l'Occident avait commencé "sa politique coloniale au Moyen Âge, suivie par un esclavage mondial, le génocide des tribus indiennes en Amérique, le pillage de l'Inde, de l'Afrique, les guerres de l'Angleterre et de la France contre la Chine, à la suite de quoi elle a été forcée d'ouvrir ses ports au commerce de l’opium".Pour le Président russe, "cela va à l’encontre de la nature même de l'Homme, de la vérité, de la liberté et de la justice"."La destruction de l'hégémonie occidentale est irréversible"Vladimir Poutine a réitéré que rien ne serait plus jamais comme avant dans le monde. "La destruction de l'hégémonie occidentale est irréversible", avance-t-il.Le Président russe est convaincu qu'une politique "construite sur l'exclusivité de quiconque, sur la répression d'autres cultures et peuples, dans son essence est criminelle".

