Poutine: les USA pillent le monde avec le dollar, essaient de préserver le système néocolonial

L'Occident fait tout son possible pour que le système néocolonial perdure en pillant le monde avec le dollar, a affirmé le Président russe Vladimir Poutine... 30.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-30T14:37+0200

2022-09-30T14:37+0200

2022-09-30T15:29+0200

Les pays occidentaux sont prêts à "marcher sur tout afin de préserver ce système néocolonial qui leur permet de parasiter, de piller globalement le monde grâce à la puissance du dollar et du diktat technologique", a assuré Vladimir Poutine dans un discours solennel à l'occasion de la signature de quatre accords portant sur l'intégration des régions de Kherson, de Zaporojié et des républiques du Donbass.Groupes ethniques entièrement éliminésD’après le Président russe, l'Occident a délibérément éliminé des groupes ethniques entiers, en les rendant dépendants de la drogue, "pour récupérer les terres et les ressources, chassant les gens comme des bêtes nuisibles"Pour le Président russe, "cela va à l’encontre de la nature même de l'Homme, de la vérité, de la liberté et de la justice".

