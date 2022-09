https://fr.sputniknews.africa/20220930/en-direct-discours-de-vladimir-poutine-au-kremlin-sur-le-rattachement-des-nouveaux-territoires-1056344126.html

En direct: Discours de Vladimir Poutine au Kremlin sur le rattachement des nouveaux territoires

En direct: Discours de Vladimir Poutine au Kremlin sur le rattachement des nouveaux territoires

En prévision de la signature solennelle de quatre accords portant sur l'intégration à la Fédération de Russie d'anciens territoires ukrainiens, le chef de... 30.09.2022

Le Président russe prononce un discours en prévision de la signature des accords sur le rattachement à la Russie de quatre nouvelles entités, lors d'une cérémonie qui se déroule au Grand Palais du Kremlin à Moscou. Les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ainsi que les régions de Zaporojié et de Kherson porteront à 89 le nombre de régions russes.Vladimir Poutine se prononce devant les chefs des territoires rattachés, des gouverneurs, les sénateurs et députés russes. Après son intervention, il signera les accords avec chacun de ces territoires.La demande est satisfaiteUne cérémonie similaire a eu lieu dans la même salle le 18 mars 2014, lorsque la Crimée a été rattachée à la Russie après un référendum tenu sur la péninsule.En marge de la cérémonie, le chef de l'État rencontrera les dirigeants des deux républiques du Donbass et des deux autres régions qui ont demandé à la Russie de les admettre en tant qu'entités de la Fédération. Vladimir Poutine a signé la veille le décret reconnaissant l'indépendance vis-à-vis de l'Ukraine des régions de Zaporojié et de Kherson, étape nécessaire pour l'acceptation ultérieure de leur intégration à la Russie. L'indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk a été reconnue par la Russie en février dernier.

