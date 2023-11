https://fr.sputniknews.africa/20231103/zelensky-lotan-cest-fini-lance-philippot-apres-les-aveux-du-chef-de-larmee-ukrainienne--1063290274.html

"Zelensky, l’Otan c’est fini", lance Philippot après les aveux du chef de l’armée ukrainienne

"Zelensky, l’Otan c’est fini", lance Philippot après les aveux du chef de l’armée ukrainienne

Les aveux du commandant en chef de l’armée ukrainienne faits à The Economist ont fait réagir le dirigeant du parti français Les Patriotes. Face à l’échec de la... 03.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-03T15:33+0100

2023-11-03T15:33+0100

2023-11-03T15:33+0100

donbass. opération russe

florian philippot

ukraine

offensive

échec

impasse

volodymyr zelensky

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/08/06/1045970689_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aa63c1234236222c33e65cdf60560cd8.jpg

Un long texte du chef de l’armée ukrainienne Valeri Zaloujny sur la situation complexe de ses troupes qu’il a résumée pour The Economist n’a pas échappé au chef de file du parti français Les Patriotes Florian Philippot.M. Zaloujny y a reconnu des échecs et des erreurs pointés par celui-ci.Selon M.Philippot, il ne faut plus tarder avec l’arrêt des combats et l’ouverture de négociations.Il s’est également adressé au Président ukrainien."Zelensky, l’Otan c’est fini", a-t-il averti.Dans un post publié sur X un jour plus tôt, le politique français a également indiqué que la contre-offensive ukrainienne était en échec et que l’Occident devait se préparer à une humiliation."Zelensky, c’est fini, et il est temps de le dire et d’en tirer les conséquences: stop à l’envoi d’armes et de milliards", a-t-il signalé.Erreurs dans la planification et le déroulement de l’opérationDans un entretien à l’hebdomadaire britannique The Economist, le général Zaloujny a reconnu qu’il n’y aurait "probablement pas de percée profonde et belle" que certains s’étaient précipités très tôt à annoncer.Il a exprimé la crainte d’un enlisement et a reconnu plusieurs erreurs dans la planification et le déroulement de la contre-offensive.Pour lui, l’aide occidentale massive n’est pas suffisante, il faut "un bond technologique massif".

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

florian philippot, ukraine, offensive, échec, impasse, volodymyr zelensky, otan