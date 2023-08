https://fr.sputniknews.africa/20230829/qui-a-donne-son-accord-pour-ca-un-politique-francais-indigne-par-lenvoi-de-munitions-a-kiev-1061705982.html

"Qui a donné son accord pour ça?!": un politique français indigné par l'envoi de munitions à Kiev

"Qui a donné son accord pour ça?!": un politique français indigné par l'envoi de munitions à Kiev

Le leader du parti français Les Patriotes a critiqué la présidente de la Commission européenne pour la décision de livrer à l'Ukraine des munitions pour 1,1... 29.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-29T09:49+0200

2023-08-29T09:49+0200

2023-08-29T09:49+0200

donbass. opération russe

conflit ukrainien

ukraine

france

florian philippot

union européenne (ue)

armes

munitions

ursula von der leyen

obus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/14/1055250482_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7cbc25cc008c253abf503220788620ec.jpg

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, pille l'armée et contribue à l'escalade du conflit en Ukraine, a estimé sur le réseau social X (ex-Twitter) Florian Philippot, président du parti français Les Patriotes.L'Union européenne a en effet livré, à la mi-août, "environ 223.800 munitions d'artillerie (artillerie automotrice à longue portée, munitions à guidage de précision et munitions de mortier) et 2.300 missiles de tous types", selon le porte-parole de l'UE Peter Stano. Cet envoi a coûté 1,1 milliard d’euros.Un approvisionnement forcéMoscou ne cesse d'expliquer que la livraison d'armes fait traîner le conflit en longueur. Les États-Unis et l'Otan y participent directement non seulement en fournissant des armes à Kiev, mais aussi en formant les cadres ukrainiens, a souligné le chef de la diplomatie russe. Entre-temps, les États-Unis doivent œuvrer pour accélérer leur production de munitions afin de soutenir l’Ukraine et subvenir à ses propres besoins, d'après le Washington Post.

ukraine

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

conflit ukrainien, ukraine, france, florian philippot, union européenne (ue), armes, munitions, ursula von der leyen, obus