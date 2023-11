https://fr.sputniknews.africa/20231111/moscou-se-demande-si-lue-na-pas-deja-acte-la-victoire-russe-en-ukraine--1063484339.html

Moscou se demande si l’UE n’a pas déjà acté la victoire russe en Ukraine

Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, a ironisé sur les propos de Josep Borrell, son homologue européen, qui avait déclaré que l’Ukraine ne... 11.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-11T19:43+0100

2023-11-11T19:43+0100

2023-11-11T19:43+0100

international

ukraine

josep borrell

maria zakharova

conflit israélo-palestinien

donbass. opération russe

Un aveu qui en dit long? Alors que le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a expliqué que la victoire de Kiev ne pouvait être attendue dans un futur proche, Moscou se demande quel sentiment se cache-t-il dans cette confession. L’UE a peut-être déjà acté la victoire russe sur le théâtre ukrainien, a ainsi avancé sur Telegram Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.La responsable a mis en parallèle les récents propos de Josep Borrell avec ceux qu’il tenait il y a un peu plus d’un an. Et c’est peu de dire que l’optimisme semble être bien retombé côté européen.En avril 2022, les paroles tenues par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell: "Cette guerre doit être gagnée sur le champ de bataille". Alors que celles de novembre 2023: "L’Ukraine ne sera pas en mesure de vaincre la Russie dans un avenir proche". Ai-je bien compris que l'UE acte officiellement la victoire russe? " s’est ainsi demandé Maria Zakharova sur Telegram."De nombreux problèmes"Ce 11 novembre, Josep Borrell avait admis que l’Europe se trouvait face à une situation géopolitique compliquée, devant faire face à la fois au manque de progrès des forces ukrainiennes et à la flambée des tensions au Moyen-Orient.Auparavant, le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov, avait déclaré qu'il était temps pour l’Ukraine de comprendre qu'elle ne parviendrait pas à vaincre la Russie sur le champ de bataille. Le journaliste américain Seymour Hersh, lauréat du prestigieux prix Pulitzer, avait pour sa part déclaré, dès septembre, que la Russie avait gagné la guerre et que les États-Unis le savaient pertinemment.

ukraine

2023

international, ukraine, josep borrell, maria zakharova, conflit israélo-palestinien