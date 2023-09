https://fr.sputniknews.africa/20230921/la-russie-a-gagne-le-conflit-en-ukraine-mais-les-etats-unis-cachent-la-verite-selon-hersh-1062267838.html

La Russie a gagné le conflit en Ukraine, mais les États-Unis cachent la vérité, selon Hersh

Malgré plusieurs mois de contre-offensive sans résultat, Washington et les médias américains continuent de désinformer l’opinion internationale tandis que la... 21.09.2023, Sputnik Afrique

La Russie est victorieuse dans le conflit en Ukraine, mais la Maison-Blanche et les médias américains continuent de dire des contre-vérités, a déclaré le journaliste et écrivain américain lauréat du prix Pulitzer Seymour Hersh, dans un article paru sur la plateforme Substack. Des pertes colossalesLes forces ukrainiennes ont subi les pertes les plus lourdes au cours de la contre-offensive et ont été contraintes de l'arrêter, poursuit le journaliste, auteur de la célèbre enquête sur l’explosion des Nord Stream, relayant les confidences d’un responsable américain proche des services de renseignement américains.Le spectre d’une mutinerie en Ukraine?De ce fait, les troupes ukrainiennes se mutineraient si elles recevaient l'ordre de poursuivre l'offensive, a indiqué Seymour Hersh, citant une source anonyme:Aucune chance de gagnerSur fond d’échecs sur le terrain, les forces armées ukrainiennes ont été démoralisées après avoir tenté de percer les fortifications russes et n'ont plus aucune chance de victoire. Après trois mois à observer les tentatives de Kiev de percer la défense russe, le Président Vladimir Poutine avait annoncé, le 4 septembre, l’échec de la "contre-offensive".Le 12 septembre, le chef du Kremlin dénombrait les pertes des forces armées ukrainiennes à au moins 71.000 soldats. Pour lui, Kiev envoie ses hommes, comme si "ce n'était pas ses propres concitoyens".Auteur de nombreuses révélations retentissantes, Seymour Hersh a refait la Une des journaux après avoir publié en février un article sur le sabotage des gazoducs Nord Stream. Il a indiqué que l’attaque avait été menée à l'initiative de l'administration Biden, avec le consentement de ce dernier et la complicité de la Norvège, sous couverture de Baltops22, l’exercice militaire annuel de l'Otan organisé en juin 2022.

