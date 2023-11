https://fr.sputniknews.africa/20231110/ces-pays-assurent-la-moitie-des-commandes-darmes-russes-1063451557.html

Ces pays assurent la moitié des commandes d’armes russes

Le portefeuille de commandes de l’agence russe d’exportation d’armements Rosoboronexport est constitué à près de 50% par des pays du Proche-Orient et d’Afrique... 10.11.2023, Sputnik Afrique

Les pays du Proche-Orient et d’Afrique du Nord couvrent la moitié des commandes d’armes russes, a indiqué le PDG de l’agence d’exportation d’armements Rosoboronexport.C’est ce qu’il a déclaré en amont du salon aéronautique Dubai Airshow 2023, qui aura lieu du 13 au 17 novembre:Pendant le salon, Rosoboronexport présentera des produits pour les forces aériennes, la défense antiaérienne et la lutte électronique, au total plus de 250 échantillons d’armes.Des missiles et systèmes antiaériensIl s’agit plus particulièrement de l’avion de transport militaire Il-76MD-90A(E), des armements dernier cri pour les chasseurs de cinquième génération, notamment les missiles guidés air-air RVV-MD2 et RVV-BD et le missile de croisière X-69.L’aéronef sera présenté sur le tarmac, tandis que l’hélicoptère d’attaque Ka-52 effectuerait des vols de démonstration, a précisé Rosoboronexport.L’agence exposera également un large éventail de systèmes antiaériens et de guerre électronique, à savoir entre autres des S-400 Trioumf et des S-350E Vitiaz.

