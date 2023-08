https://fr.sputniknews.africa/20230816/ces-aeronefs-militaires-russes-qui-eveillent-linteret-des-acheteurs-dafrique-et-du-moyen-orient-1061363880.html

Ces aéronefs militaires russes qui éveillent l’intérêt des acheteurs d'Afrique et du Moyen-Orient

Les hélicoptères russes Ka-52E, Mi-28NME et Mi-17, dotés de nouveaux moyens d'attaque guidés, intéressent beaucoup les importateurs d'Afrique, du Moyen-Orient... 16.08.2023, Sputnik Afrique

Les pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie-Pacifique s'intéressent à l'achat d'hélicoptères Ka-52E, Mi-28NME et Mi-17 dotés de nouveaux moyens d'attaque guidés, a indiqué aux médias russes Alexandre Mikheïev, patron de Rosoboronexport, principal exportateur d'armements russe.Ces aéronefs ont fait leurs preuves en conditions de combat, a-t-il précisé en marge du forum international Armée-2023 qui se déroule près de Moscou du 14 au 20 août. Les entreprises russes de construction d’hélicoptères seront prêtes à fournir leur production à l'étranger après avoir répondu à la demande du marché intérieur, selon lui.D'après le responsable, les chasseurs russes Su-35 et les hélicoptères Ka-52 se sont montrés fiables, efficaces et faciles à manier lors de l'opération militaire spéciale en Ukraine, ce qui a boosté leur demande.Coopération avec l'AfriqueEn outre, la Russie examine la possibilité de construire des centres de maintenance de blindés et de véhicules dans certains pays d'Afrique.Lors du récent sommet Russie-Afrique, le directeur général de Rosoboronexport avait indiqué à Sputnik que Moscou était prêt à développer de nouveaux types d'armes avec notamment l'Afrique du Sud et à en fabriquer in situ.

