Ce grand exportateur d’armements russe est en partenariat avec 43 des 54 pays africains

Ce grand exportateur d’armements russe est en partenariat avec 43 des 54 pays africains

L’agence russe d’exportation d’armements Rosoboronexport a établi des relations de partenariat avec 43 des 54 pays africains, selon le patron de Rostec, dont... 01.11.2023, Sputnik Afrique

Sergueï Tchemezov, PDG de la corporation Rostec qui comprend entre autres l’agence d’exportation d’armements Rosoboronexport, a révélé le nombre de pays africains avec lesquels cette dernière coopère.M.Tchemezov a également signalé que le travail se poursuivait avec des marchés traditionnels d’Asie du Sud-Est, du Proche-Orient et de la Communauté des États indépendants.Rosoboronexport disposé à organiser la fabrication d’armes in situFin juillet, le patron de Rosoboronexport avait fait savoir à Sputnik en marge du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg que la Russie était prête à développer de nouveaux types d’armes avec l’Afrique du Sud et à les produire sur son territoire.Il avait indiqué que sa société proposait diverses formes de partenariat technologique pour le développement conjoint de nouvelles armes et de nouveaux équipements militaires.Au mois d’août, il avait signalé en marge du forum Armée-2023 que les délégations africaines avaient manifesté le plus grand intérêt pour les armes à feu, les drones, les tenues de protection pare-balles, les armes non létales et les systèmes de détections de matières dangereuses, entre autres.

