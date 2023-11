https://fr.sputniknews.africa/20231109/gaza-le-nud-gordien-du-probleme-est-dans-la-politique-du-plus-fort-que-mene-loccident-global-1063435127.html

Gaza: "Le nœud gordien du problème est dans la politique du plus fort que mène l’Occident global"

Gaza: "Le nœud gordien du problème est dans la politique du plus fort que mène l’Occident global"

Dans cette édition de L’Afrique en marche, Ahmed Kateb, chercheur en relations internationales, présente les tenants et les aboutissants de l’appel du... 09.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-09T15:05+0100

2023-11-09T15:05+0100

2023-11-09T15:05+0100

afrique en marche

podcasts

gaza

occident

cour pénale internationale (cpi)

israël

société civile

tribunal

droits de l’homme

résistance

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/09/1063434598_0:54:1022:629_1920x0_80_0_0_08fa3ec73a1035f1d82f731664de6b87.jpg

Gaza: «Le nœud gordien du problème est dans la politique du plus fort que mène l’Occident global» Dans cette édition de L’Afrique en marche, Ahmed Kateb, chercheur en relations internationales, présente les tenants et les aboutissants de l’appel du Président algérien à traduire Israël devant la CPI. Un appel auquel ont déjà répondu des avocats et des représentants de la société civile qui ont déposé une plainte auprès de ce tribunal.

"L’appel du Président Abdelmadjid Tebboune aux juristes et aux militants des droits de l’Homme, notamment arabes et musulmans pour traduire Israël devant la Cour pénale internationale, est tout à fait pertinent car il remet les termes du débat à leur place. Dans le sens où tout le monde parle d'un cessez-le feu entre la résistance palestinienne et Israël, alors qu'il y a clairement un crime génocidaire qui est commis contre le peuple palestinien par l’armée israélienne à Gaza", affirme à Radio Sputnik Afrique Ahmed Kateb, chercheur algérien en relations internationales.Dans le même sens, l’expert estime que "la relecture du penseur et psychiatre algérien Frantz Fanon est nécessaire. Parce qu'il a eu à poser, durant les années de la Révolution algérienne, les termes du débat d’une manière très claire, à savoir: à la violence du colonisateur doit s’opposer la violence qui est une violence légitime. Ce qui s’est passé le 7 octobre à Gaza est une réaction de toutes les factions de la résistance palestinienne, et non seulement du Hamas, contre la violence et la brutalité de la colonisation israélienne".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

gaza

occident

israël

palestine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, gaza, occident, cour pénale internationale (cpi), israël, société civile, tribunal, droits de l’homme, résistance, palestine, аудио