Ce que signifie la volte-face des médias occidentaux au sujet de l’Ukraine, selon Florian Philippot

Les médias occidentaux font une volte-face dans la couverture de la contre-offensive de Kiev, a estimé auprès de Sputnik Afrique le chef de file du parti français Les Patriotes Florian Philippot.Interrogé au sujet de sa déclaration "Zelensky, l’Otan c’est fini", intervenue après les aveux du chef de l’armée ukrainienne Valeri Zaloujny sur les échecs militaires de Kiev, l’homme politique considère que les médias se focalisent désormais sur les faiblesses de Kiev pour plusieurs raisons.Puis, il suggère également un processus interne ukrainien, puisque "des acteurs importants doivent commencer à vouloir placer leurs pions et à dire des choses qui vont affaiblir encore plus Zelensky".Moins d’aides militairesCependant, selon Florian Philippot, ces virages médiatiques ne font qu’arranger l’Occident:Selon lui, si les opinions publiques prennent conscience des sommes dépensées pour soutenir Kiev et des vies humaines, elles "pourraient être très en colère".De plus, s’il y a moins de pression médiatique, "ils seront moins enclins à envoyer des armes et de l’argent, comme le réclame Zelensky".De l’autre côté, même l'ambiance a changé, y compris sur les plateaux de télévision français. Après de longs mois de discussions sur un soi-disant fiasco imminent de la Russie, "aujourd’hui on nous dit que finalement c'est l'Ukraine qui est au bord de la défaite". Ensuite, le Président Poutine n’est pas non plus isolé sur fond de "la montée en puissance des BRICS sur la scène internationale".Humiliation des leaders occidentauxFace à ces changements, l’Occident devrait vivre une certaine humiliation qui pourrait constituer une bonne occasion pour repenser sa politique, poursuit M.Philippot.Dans tous les cas, l’Ukraine devrait être dirigée par une autre personne, car "la suite ne pourra pas se faire avec Zelensky […] une dérive de plus en plus folle, entêtée, suicidaire avec ses propres troupes". C’est ce que l’homme politique français a déclaré en commentant l’hypothèse relayée par un média ukrainien selon lequel les révélations de Valeri Zaloujny en font un concurrent sérieux du Président ukrainien actuel.Enfin, même l’Occident devra bien réaliser que "l'Otan nous traîne toujours vers le pire, vers la guerre". Revenant sur ses appels à la sortie de la France de l’Alliance transatlantique, M.Philippot a prôné "une nouvelle génération de dirigeants beaucoup plus ouverts, beaucoup plus pragmatiques et aussi beaucoup plus respectueux de leur pays".Selon lui, même si certaines idées sur la nécessité d’une "issue" planent chez les Occidentaux, elles ne sont exprimées qu’en privé. C’est par exemple le cas de Giorgia Meloni, Présidente du Conseil italienne, piégée par des farceurs russes:

