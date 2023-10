https://fr.sputniknews.africa/20231031/zelensky-en-colere-contre-les-resultats-de-sa-visite-aux-etats-unis-selon-un-media-americain-1063221960.html

Zelensky "en colère" contre les résultats de sa visite aux États-Unis, selon un média américain

Zelensky "en colère" contre les résultats de sa visite aux États-Unis, selon un média américain

À Washington, Volodymyr Zelensky a reçu un nombre de signaux manifestant une perte d’intérêt pour Kiev, écrit le média Time. Le Président ukrainien est rentré... 31.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-31T12:32+0100

2023-10-31T12:32+0100

2023-10-31T12:32+0100

international

russie

ukraine

états-unis

soutien

volodymyr zelensky

israël

conflit israélo-palestinien

proche-orient

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1f/1063214073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d06200311b2caaa61436f6eedfd143e1.jpg

Après sa visite à Washington en septembre, le Président Zelensky était "en colère" en réalisant que ses allies se désintéressaient du conflit ukrainien ; rapporte le magazine américain Time en se référant à un membre de son entourage.En expliquant cette volte-face, le média invoque entre autres des problèmes de corruption en Ukraine, jamais résolus malgré les exigences incessantes des alliés occidentaux de Kiev, et le déclenchement du conflit israélo-palestinien.En effet, les responsables ukrainiens "volent comme s’il n’y avait pas de lendemain", a déclaré un conseiller anonyme de M.Zelensky.Le dirigeant ukrainien constate que l’intérêt du monde pour les événements dans son pays diminue, de même que le niveau de soutien international. Un autre représentant de son entourage a admis auprès du Time que le Président ukrainien se sentait trahi par ses alliés occidentaux.L’affaiblissement du soutien à Kiev?Ces derniers temps, les médias occidentaux constatent de plus en plus souvent que l’Occident a commencé à se lasser du conflit ukrainien et que le soutien à Zelensky s'affaiblit. Après l'aggravation de la situation au Proche-Orient, Joe Biden a promis de soutenir à la fois Kiev et Tel Aviv.De plus, la semaine dernière, un groupe de sénateurs républicains américains a présenté un projet de loi autorisant l'aide à Israël, mais pas à l'Ukraine. Cette initiative a été prise après que le chef de la Maison-Blanche a envoyé à la Chambre des représentants une demande de budget de 61,4 milliards de dollars pour Kiev.

russie

ukraine

états-unis

israël

proche-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, ukraine, états-unis, soutien, volodymyr zelensky, israël, conflit israélo-palestinien, proche-orient