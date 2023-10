https://fr.sputniknews.africa/20231028/zelensky-subit-un-double-coup-de-la-part-de-ses-allies-europeens-selon-un-media-us-1063130952.html

Zelensky subit un "double coup" de la part de ses alliés européens, selon un média US

Zelensky subit un "double coup" de la part de ses alliés européens, selon un média US

Alors qu’un autre pays européen, notamment la Slovaquie, a rejoint la Hongrie dans son opposition aux aides militaires européennes, Volodymyr Zelensky est... 28.10.2023, Sputnik Afrique

Le Président ukrainien a subi un "double coup" de la part de ses alliés européens suite aux refus de la Hongrie et de la Slovaquie de fournir des armes à Kiev, relate le magazine américain Newsweek.Selon le média, Volodymyr Zelensky "est confronté à un défi croissant en Europe centrale", car certains de ses dirigeants, dont le premier ministre slovaque nouvellement élu, "s'opposent à l'assistance militaire de l'Union européenne et de l'Otan à Kiev".Bratislava a déjà fourni à l’Ukraine une aide militaire importante, dont une grande quantité de munitions, de véhicules blindés, de pièces d'artillerie et même d'avions de chasse, note la source.Cependant, le Premier ministre Robert Fico, qui avait récemment obtenu la victoire aux élections législatives du mois dernier, a déclaré que la Slovaquie ne livrerait plus d'aide militaire à l'Ukraine.Il s’agit notamment de son refus de soutenir un nouveau lot d'aides à Kiev d'un montant de 50 milliards d'euros provenant du budget européen. En motivant sa décision, M.Fico a invoqué des problèmes de corruption en Ukraine.Une opposition hongroise de longue dateEn même temps, M.Orban a déclaré à l'avance et publiquement que l'aide de l'UE ne fonctionnait pas.La Hongrie a toujours manifesté son opposition aux fournitures d’armement à Kiev. Début mai, Budapest avait ainsi opposé son véto pour une nouvelle assistance militaire de 500 millions d’euros et a maintenu sa position depuis lors.

