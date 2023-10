https://fr.sputniknews.africa/20231027/les-pays-de-lue-en-desaccord-sur-un-budget-prevoyant-une-rallonge-de-50-milliards-deuros-a-kiev-1063128239.html

Les pays de l'UE en désaccord sur un budget prévoyant une rallonge de 50 milliards d'euros à Kiev

Les pays de l'UE en désaccord sur un budget prévoyant une rallonge de 50 milliards d'euros à Kiev

Les États membres de l’UE ne sont pas parvenus à s’entendre sur un nouveau budget pluriannuel, qui prévoit un financement de 50 milliards d’euros... 27.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-27T20:51+0200

2023-10-27T20:51+0200

2023-10-27T20:53+0200

international

union européenne (ue)

livraison d'armes à l'ukraine

budget

slovaquie

pologne

conseil européen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102299/45/1022994513_0:8:800:458_1920x0_80_0_0_1532ac525c9945d38515de6eb13f34e9.jpg

Le coup de la panne. Après avoir abreuvé Kiev d’aides depuis presque deux ans, l’Europe est aujourd’hui de plus en plus divisée sur le sujet. Le Conseil européen n’est pas arrivé à se mettre d’accord sur une révision du cadre financier pluriannuel 2021-2027, rapporte un communiqué de l’institution.Ce nouveau budget devait en particulier comprendre une rallonge de 66 milliards, dont une grande partie accordée à l’Ukraine, comme la Commission européenne l’avait proposé. Mais cette augmentation générale est loin de faire l’unanimité, en particulier du côté des Pays-Bas. Tout en se déclarant en faveur d’aides à l’Ukraine, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte avait ainsi déclaré qu’il fallait "de temps en temps se serrer la ceinture", ce 26 octobre.La Slovaquie dit stopAu-delà des institutions européennes, certains États membres ont décidé de stopper leur propre aide militaire à l’Ukraine. C’est notamment le cas de la Slovaquie, qui a élu un nouveau Premier ministre, Robert Fico, en septembre. Ce dernier a promis de ne plus livrer d’armes à Kiev.La Pologne, fidèle soutien de l’Ukraine depuis le début du conflit, avait également suscité la stupeur en annonçant suspendre ses livraisons d’armes, fin septembre. Une décision prise sur fond de crise de céréales entre les deux pays.La Hongrie a pour sa part toujours manifesté son opposition aux fournitures d’armements à Kiev. Début mai, Budapest avait ainsi opposé son véto pour une nouvelle assistance militaire de 500 millions d’euros à Kiev et a maintenu sa position depuis lors.

slovaquie

pologne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, union européenne (ue), livraison d'armes à l'ukraine, budget, slovaquie, pologne, conseil européen