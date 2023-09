https://fr.sputniknews.africa/20230923/varsovie-arrete-les-livraisons-darmes-a-kiev-washington-aux-aguets-1062302889.html

Varsovie arrête les livraisons d’armes à Kiev, Washington aux aguets

Varsovie arrête les livraisons d’armes à Kiev, Washington aux aguets

USA, Pologne, Ukraine: de l'amour à la haine il n'y a qu'un pas dans ce trio. Les États-Unis ont demandé des éclaircissements à la Pologne sur son soutien à... 23.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-23T16:01+0200

2023-09-23T16:01+0200

2023-09-23T16:01+0200

donbass. opération russe

pologne

ukraine

états-unis

conflit

livraisons d'armes

arrêt

embargo

céréales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/15/1062252441_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7187bdff837a9046d6a1801ee0ebd67.jpg

Après que le Premier ministre polonais a déclaré que son pays ne fournirait plus aucun armement à l’Ukraine, Washington a demandé des éclaircissements à Varsovie, selon un haut responsable américain de la Défense.Le responsable anonyme a déclaré à Bloomberg que les divergences entre alliés n’avaient pas encore entraîné de fissures dans l’unité de la coalition qui soutenait l’Ukraine.Il a cependant indiqué que "la position exacte du pays [la Pologne] n’était pas claire".Un diplomate européen a confié à l’agence que "les diplomates polonais ont rassuré en privé leurs homologues étrangers sur le fait que le soutien militaire du pays à l’Ukraine se poursuivrait, bien qu’à plus petite échelle".Il a ajouté que "la perte du soutien de la Pologne pourrait s’avérer préjudiciable à l’effort de guerre de l’Ukraine, dans la mesure où cela risque de saper l’unité de l’Otan".Fin des livraisons d’armesLe 20 septembre, le chef du gouvernement polonais Mateusz Morawiecki a annoncé que Varsovie ne fournissait plus d’armes à Kiev, illustrant les vives tensions entre les deux pays.Les céréales comme pomme de discordeLes relations entre la Pologne et l’Ukraine se sont sensiblement dégradées ces derniers temps suite à l’embargo polonais sur les livraisons de céréales ukrainiennes.Volodymyr Zelensky a critiqué cette décision, jugeant à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies qu'elle ne faisait que servir les intérêts de la Russie, ce qui a provoqué la colère du gouvernement polonais.Le 15 septembre, la Commission européenne a décidé de ne pas renouveler l’interdiction d’exporter quatre catégories de produits agricoles ukrainiens sur le marché de l’UE, mais a obligé Kiev à prendre des mesures de contrôle. La Slovaquie, la Hongrie et la Pologne ont maintenu l’interdiction à titre unilatéral.Kiev comparé à un homme qui se noiePendant ce temps, le Président Andrzej Duda a comparé l’Ukraine à un homme qui se noie.La Pologne "doit agir pour se protéger du mal qui nous est fait, car si une personne qui se noie nous cause du tort, elle ne recevra pas d’aide".Le Président polonais devait rencontrer son homologue ukrainien à New York, mais la réunion a été annulée au dernier moment.

pologne

ukraine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

pologne, ukraine, états-unis, conflit, livraisons d'armes, arrêt, embargo, céréales